Oroscopo Branko 26 agosto 2019 | Oggi | Del giorno | Previsioni | Astrologia | Astri

OROSCOPO BRANKO 26 AGOSTO 2019 – Anche oggi Branko ha letto le stelle per noi, come ogni giorno. Come sempre il suo oroscopo è riportato da una delle principali testate nazionali come “Il Messaggero”.

Cosa dicono gli astri oggi, secondo l’oroscopo di Branko? Di seguito le previsioni complete segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, lunedì 26 agosto 2019.

Ariete

Cari amici dell’Ariete, è una settimana davvero importante questa che comincia per voi. Le stelle prevedono grandi successi negli affari, quindi non lasciate nel cassetto nessuna nuova iniziativa personale e imprenditoriale, sarebbe davvero uno spreco!

Toro Cari Toro, abbiate pazienza solo qualche altro giorno perché la luce di una nuova Luna sta arrivando per illuminarvi con la sua luce rigeneratrice. Cercate di non scappare, nel frattempo, dalle responsabilità: ora dovete proprio affrontare una situazione che non vi piace ma che deve avere una svolta.

Oroscopo Branko 26 agosto 2019 | Gemelli

Cari Gemelli, in questi giorni vi ritrovate a camminare su di una lastra di ghiaccio: tutto è molto precario ed è necessario che lo gestiate con attenzione e delicatezza, a partire dai nuovi accordi professionali fino alle nuove relazioni amorose. Dovete stabilizzarvi, ci vorrà tempo.

Cari Cancro, sfruttate questi ultimi giorni di agosto per “acchiappare” quanto più possibile: concludere una trattativa lavorativa, chiarire una situazione familiare, fare un punto sul vostro rapporto di coppi. Fino al 30-31 le stelle vi assicurano un buon successo.

Cari Leone, non abbiate l’impazienza di voler “acchiappare” tutto e subito: ottima complicità con il nuovo partner o il massimo risultato dalla vostra nuova iniziativa professionale. Ogni cosa ha bisogno del suo giusto tempo di maturazione.

Oroscopo Branko 26 agosto 2019 | Vergine

Non potete lamentarvi, cari nati della Vergine, perché tutto va per il verso giusto. Le stelle favoriscono i vostri viaggi facendovi avere sempre il vento in poppa e il sole splende sul vostro percorso. È un ottimo momento per risolvere vecchie controversie, non abbiate paura di affrontarle.

In queste giornate lo stress a livelli particolarmente elevati lo sta pagando il corpo: non vi sentite in forma, anzi. Avete bisogno di qualche momento di relax, oppure rischierete dei peggioramenti. a metà settimana un incontro sarà più salutare di qualsiasi medicina.

Cari Scorpione, finalmente arriva la resa dei conti. In questa settimana vedrete tante rimanere indietro tante persone che avevano provato in tutti i modi a scavalcarvi sul lavoro, quindi avrete la soddisfazione di vedere quanto paghi la pazienza. Venerdì e sabato sarà una chiusura del mese perfetta per voi.

Oroscopo Branko 26 agosto 2019 | Sagittario

Questa estate è stata strepitosa, cari amici del Sagittario. E vi state avviando a viverne settimana più impegnativa, ma anche la più soddisfacente. La settimana in cui riuscirete ad avere una vista a 360 gradi su tutti i vostri traguardi. Godetevi il panorama.

Capricorno

Cari Capricorno, se avete qualche importante proposta da fare attendete giovedì, quando Mercurio passerà in Vergine. Riuscita e rivincita, anche, saranno molto più facilmente raggiungibili. La Luna nuova, in arrivo, porterà novità che stravolgeranno la vostra vita.

Acquario

Cari Acquario, troppo spesso vi mancano la prudenza e le necessarie doti diplomatiche per non entrare in conflitto con gli altri. Anche se sgraditi, dovete imparare a tollerare alcuni comportamenti, soprattutto se ne va della vostra stabilità professionale o amorosa. Sforzatevi di migliorare sotto questo punto di vista.

Pesci

Cari Pesci, in queste giornate sarete travolti da una serie di sorprendenti realizzazioni. Un certo “torpore emotivo” che vi aveva avvolto, se ne andrà, lasciando il posto a giornate piene di meraviglia: avvenimenti importanti in arrivo.