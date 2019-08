Notizie di oggi Agenda 26 agosto 2019

La redazione di TPI cura per voi un’agenda quotidiana con le notizie di oggi e i fatti più importanti della giornata. Si parte con gli appuntamenti dell’attualità politica italiana: dall’agenda di Palazzo Chigi, a quella europea, dagli impegni dei vari ministri agli incontri politici in programma. L’agenda di oggi è arricchita inoltre da ricorrenze, congressi e conferenze, insieme alle notizie più importanti dagli esteri e agli sviluppi dei più importanti casi di cronaca, vicende giudiziarie, eventi culturali e sport.

L’agenda del 26 agosto 2019

Agenda politica

Crisi di governo: M5S e Pd non hanno ancora trovato un accordo. Domani le nuove consultazioni al Quirinale.

G7: giornata finale del vertice di Biarritz, si parla di clima e biodiversità, ma soprattutto di dazi e Iran.

Pd: festa dell’Unità a Ravenna, previsto intervento di Minniti.

Notizie di oggi: agenda esteri

Hong Kong: alta tensione dopo gli scontri durante le proteste di ieri.

Caso Weinstein: il produttore in tribunale a New York per nuove accuse sugli abusi.

Messico: rapporto Onu sui fallimenti del programma messicano sulla protezione di giornalisti e attivisti.

Agenda economica

Dazi: sviluppi dopo le polemiche innescate da Trump e il vertice di Biarritz.

Agenda cronaca

Stadio Roma: attesa la fissazione dell’udienza del Riesame per Marcello De Vito.

Meteo: previsto un calo delle temperature, ancora piogge e temporali.

Agenda sportiva

Judo: Mondiali a Tokyo.

Tennis: inizia lo US Open.

Ciclismo: terza tappa della Vuelta a España.

Calcio: a San Siro l’Inter di Antonio Conte contro il Lecce nel posticipo della prima giornata di Serie A.