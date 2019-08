Melania Trum, Justin Trudeau e quel bacio che non piace a Trump

Del G7 di Biarritz si sta parlando molto, ma non quanto quel bacio tra la first lady Melania Trump e il primo ministro canadese Justin Trudeau. I social, infatti, sono invasi da una Melani in rosso fiammante che porge le labbra verso un sempre affascinante Justin.

L’espressione della first lady sembra quella di una donna stanca del marito un po’ avanti con l’età che ha l’occasione finalmente di rifarsi gli occhi. E, in effetti, Justin Trudeau da quando ha fatto capolino sulla scena politica mondiale si è fatto subito apprezzare.

Al di là dell’espressione compiaciuta della first lady, quello che non sfugge ai più sui social è l’espressione del presidente degli Stati Uniti. Nel frangente in cui Melania porge la guancia al primo ministro canadese, si vede accanto a lei Donald Trump che abbassa lo sguardo.

In realtà il presidente degli Stati Uniti è intento a guardare la sua giacca, ma sui social l’incredibile coincidenza appare come qualcosa di troppo succulento da lasciar correre. E così in tanti, tantissimi, da ogni latitudine, hanno ironizzato sullo sguardo sensuale della first lady statunitense da una parte e di quello triste e sconsolato del marito dall’altra.

“Trovate una donna che vi guardi come Melania guarda Justin” è la frase che spopola sui social accompagnando lo scatto, in cui gli sguardi del primo ministro canadese e della first lady statunitense sembrano intrecciarsi, mentre Donald Trump stringe la mano della moglie.

