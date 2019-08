Malta salva 162 migranti nel Mediterrano

Malta salva oltre 160 migranti in due operazioni. Più di 160 migranti sono stati tratti in salvo, oggi, lunedì 26 agosto, dalle forze armate di Malta in due operazioni differenti. I migranti sono stati salvati dopo essere stati trovati in mare, a bordo di due gommoni che navigavano nella zona di ricerca e salvataggio di Malta.

Entrambi i gruppi sono stati individuati durante il monitoraggio di routine e trasferiti alle motovedette della AFM per essere portati a Malta. Un gruppo di 73 è arrivato sull’isola verso le 16.30, mentre un altro gruppo, tra cui 88 uomini e una donna, sarebbe arrivato dopo le 19.

Il salvataggio di oggi arriva dopo che quasi 360 migranti che si trovavano a bordo della nave di soccorso Ocean Viking sono stati portati a Malta venerdì scorso, 23 agosto, nell’ambito di un accordo mediato dall’Unione europea. Giunti a Malta, i migranti saranno trasferiti in sei diversi paesi dell’Ue.

L’Ocean Viking, dopo aver salvato i suoi passeggeri in una serie di missioni di salvataggio, aveva trascorso quasi due settimane bloccata tra Malta e Lampedusa perché gli era stato negato l’ingresso all’isola italiana.

Tutti i migranti che si trovavano a bordo della Ocean Viking saranno trasferiti in Francia, Germania, Irlanda, Lussemburgo, Portogallo e Romania.

I soccorsi rischiano di mettere ulteriormente a dura prova quella che sta diventando una situazione sempre più difficile per i migranti.

Come si legge su Times Malta, dozzine di persone salvate lo scorso anno sono destinate a finire in strada, sfrattate dai centri di accoglienza di Malta, entro la fine del mese perché le autorità dovranno far fronte a nuovi arrivi.

A Malta sono molti i migranti che vivono una situazione abitativa particolarmente precaria. A dimostrarlo un episodio di circa un mese fa, quando si è scoperto che un centinaio di migranti erano costretti a vivere in alcune stalle a Marsa (cittadina nel sud di Malta).

Lunedì, circa 80 sono stati sfrattati da un ostello fatiscente a Buġibba, dove vivevano in condizioni decisamente precarie, durante un raid della polizia.

I migranti hanno affermato di avere difficoltà ad accedere alle abitazioni poiché i proprietari sono riluttanti ad affittare una stanza ai richiedenti asilo.

