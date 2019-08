Luis Sal trova la casa “distrutta” al rientro dalle vacanze con Chiara Ferragni e Fedez

Il video di Luis Sal su Instagram al rientro delle vacanze con Chiara Ferragni e Fedez

Luis Sal è stato il compagno di vacanze di Chiara Ferragni e Fedez per tutta l’estate. Lo youtuber 22enne è salito agli onori della cronaca rosa proprio grazie ai post Instagram dei Ferragnez che hanno sicuramente contribuito alla crescita della sua popolarità.

Il personaggio è comparso infatti in tutte le stories della coppia social più seguita in Italia. E, in ogni post, Luis Sal si è lanciato in una simpatica gag con il suo amico Fedez. Tra uno scherzo e l’altro i due hanno saputo intrattenere i follower per tutta l’estate.

Ora che però le ferie sono finite, Luis Sal è tornato nella sua Bologna. “Io che entro nella mia amata casa di merda“, scrive con ironia lo youtuber su Instagram insieme a un video.

Il 22enne, che vive da solo, si è reso conto di avere lasciato la casa in condizioni pessime. Nel filmato si vede infatti il lavello della cucina colmo di piatti sporchi, residui di cibo ovunque, la camera da letto in disordine e il tavolo del salotto sommerso di cianfrusaglie.

“Sono partito pensando di stare via quattro giorni, questo è il risultato. Niente male”, ha spiegato Luis Sal.

“Scarafaggio in casa tra la spazzatura”, aggiunge a un certo punto nel video.

“Vorrei poter dire che è stata occupata da qualcuno abusivamente, ma è tutta opera mia”, ammette alla fine.

Calza a pennello la canzone dei The Giornalisti. Nel brano di Zero Stare Sereno, Tommaso Paradiso canta:”Quanto è bello tornare dal mare.. E invece la casa è un casino”. Esattamente la situazione in cui si è trovato Luis Sal.

Luis Sal chi è

Sergio Lerme, in arte Luis Sal, ha 22 anni e sul suo canale Youtube vanta oltre un milione di iscritti. Il successo arriva con i video Youtube in cui parla a ruota libera interpretando semplicemente se stesso, l’idolo degli under 30 di Youtube.

Da barista diventa quindi un fenomeno del web. Su YouTube ha acquisito così tanti follower da entrare nelle grazie dei rapper milanesi Fedez e Rovazzi e poi arrivare addirittura a scrivere libri.

Il suo primo è uscito nel 2018 e si chiama: “Ciao, mi chiamo Luis”, arrivato secondo nelle classifiche di quell’anno dopo Francesco Totti.