Juventus Napoli streaming e tv: dove vedere la partita in diretta live | Serie A

JUVENTUS NAPOLI STREAMING TV – Sabato 31 agosto 2019 alle ore 20,45 all’Allianz Stadium di Torino va in scena la sfida di Serie A (valida per la seconda giornata) tra la Juventus e il Napoli. Prima sfida scudetto della stagione che vedrà da una parte i bianconeri di Maurizio Sarri (da capire se riuscirà ad essere in panchina); dall’altra gli azzurri di Carlo Ancelotti.

Entrambe le squadre arrivano da una vittoria nella prima giornata (1-0 contro il Parma per la Juve; 4-3 contro la Fiorentina per il Napoli) e avranno in testa un solo obiettivo: vincere.

Dove vedere Juventus Napoli in diretta tv e live streaming? La partita sarà trasmessa in esclusiva dal canale satellitare Sky Sport Serie A a partire dalle ore 20,45 di sabato 31 agosto 2019. La telecronaca dovrebbe essere affidata alla coppia Compagnoni-Marchegiani.

La sfida sarà visibile in live streaming tramite la piattaforma riservata agli abbonati Sky, SkyGO, che permette di seguire i programmi della tv satellitare da pc, smartphone e tablet, e su NOWTv, piattaforma a pagamento.

La partita sarà raccontata via radio da RadioRai.

TPI seguirà LIVE la partita con una diretta testuale.

