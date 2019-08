Incontro Di Maio Zingaretti a Palazzo Chigi | Diretta LIVE

Il capo politico del Movimento 5 stelle Luigi Di Maio e il segretario del Partito democratico Nicola Zingaretti si sono incontrati a Palazzo Chigi. L’incontro tra i due leader oggi, 26 agosto, nella sede del Consiglio dei Ministri per affrontare alcuni dei nodi ancora da sciogliere su un possibile governo Pd-M5s. La trattativa tra le due forze politiche arriva dunque a una svolta in vista delle Consultazioni al Quirinale, che cominceranno domani. L’incontro del pomeriggio, “interlocutorio”, è durato meno di mezz’ora. Alle 21 Zingaretti e Di Maio si incontreranno di nuovo. E stavolta dovrebbe partecipare anche il premier dimissionario Giuseppe Conte, rientrato da Biarritz. Secondo fonti M5s, “il veto dem su Conte starebbe per cadere”. (Qui tutte le news sulla crisi di governo.)

ore 19.35 – Zingaretti: “Sono ottimista, questo accordo si può fare. Noi siamo persone serie e non vogliamo un governo che finisca. Non vogliamo il modello sbagliato del contratto. Partiamo dai contenuti”.

ore 19.35 – Zingaretti: “È stato un incontro interlocutorio e stasera ce ne sarà un altro. Leggo molti retroscena, alcuni non veritieri”.

ore 19.30 – Zingaretti: “Finalmente il confronto è partito per dare al Paese un governo di svolta”.

ore 19,25 – “Si va verso il Conte bis”. Lo sottolineano fonti del M5S secondo le quali Zingaretti, dopo aver ascoltato Di Maio, si sarebbe recato al Nazareno per un ulteriore confronto con i suoi. Ma, secondo le stesse fonti, il veto su Giuseppe Conte premier starebbe per cadere.

ore 19,00 – Nuovo incontro tra Pd e M5s alle 21. Parteciperà anche Giuseppe Conte, che nel frattempo è arrivato a Palazzo Chigi direttamente da Biarritz, dove ha partecipato al G7.

ore 18,55 – Al vertice non si è sciolto il nodo sul nome del premier.

ore 18,50 – Di Maio è ancora all’interno di Palazzo Chigi, nei suoi uffici. Trapela però l’intenzione del M5s di verificare sulla sua piattaforma Rousseau il “sentiment” degli iscritti riguardo all’ipotesi di governo con il Pd. La data della consultazione tuttavia non sarebbe stata ancora fissata.

ore 18,40 – Nicola Zingaretti è giunto nella sede del Pd in auto dopo il colloquio con Di Maio. Adesso è riunito con alcuni dirigenti del partito.

ore 18,30 – Il segretario del Pd Nicola Zingaretti è appena uscito da Palazzo Chigi. L’incontro tra i due leader è durato meno di mezz’ora, circa 25 minuti.

ore 18,15 – L’ipotesi è che l’incontro tra Di Maio e Zingaretti si stia svolgendo a Palazzo Chigi perché è atteso anche il premier dimissionario Giuseppe Conte. Su cui potrebbe ricadere la scelta per la guida del governo Pd-M5s.

0re 18,10 – Iniziato l’incontro tra Di Maio e Zingaretti, dopo che entrambi i leader sono entrati dell’ingresso posteriore di Palazzo Chigi.

ore 18,00 – Il segretario del Pd Nicola Zingaretti è arrivato a Palazzo Chigi.

ore 17,50 – Il capo politico del M5s Luigi Di Maio è appena arrivato a palazzo Chigi.

Governo Pd-M5s: i nodi da sciogliere

Il nodo principale da sciogliere per arrivare a un accordo tra Pd e M5s perché possano governare insieme è il nome del premier. “Una discontinuità deve essere garantita anche da un cambio di persone”, ha detto appena ieri, domenica 25 agosto, il segretario del Pd Nicola Zingaretti. Un’affermazione volta a bocciare l’idea di un Conte bis. Dall’altro lato, il capo politico del Movimento 5 stelle ha bocciato la proposta di piazzare nella poltrona del premier il presidente della Camera Roberto Fico, da sempre sua nemesi all’interno del Movimento. La trattativa quindi era in stallo.