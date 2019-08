I vichinghi: trama, cast, trailer e streaming del film di stasera su Rete 4

I vichinghi (titolo originale: “Northmen: A Viking Saga”) è un film d’azione del 2014, diretto da Claudio Fah, che Rete 4 ha deciso di trasmettere stasera – lunedì 26 agosto 2019 – in prima serata a partire dalle 21,30.

Si tratta di una coproduzione svizzero-tedesca-sudafricana che ha come protagonista il popolo dei vichinghi, che nella tradizione cinematografica da anni ormai rappresenta il modo più immediato per descrivere un popolo diverso da tutti gli altri, con un animo tanto nomade quanto scontroso.

Ma di cosa parla il film? Vediamo insieme la trama, il cast, il trailer de I vichinghi, come anche tutte le informazioni per vederlo in tv e in streaming.

I vichinghi, la trama del film

Il film I vichinghi è ambientato nel IX secolo, quando un gruppo di vichinghi guidato dal capitano AsbjÖrn parte alla volta della Gran Bretagna per saccheggiare i ricchi monasteri nel Nord dell’isola.

Durante il viaggio, descritto con dovizia di particolari, i vichinghi vengono tuttavia sorpresi da una tempesta, che colpisce l’imbarcazione su cui viaggiano gli uomini. La barca viene distrutta dagli scogli al largo della costa della Scozia. Così gli uomini guidati dal capitano AsbjÖrn sono costretti a uno sbarco di emergenza.

La Scozia, il posto dove sono involontariamente arrivati, è l’unica parte della Gran Bretagna in cui non c’è alcun insediamento vichingo. Giunto a terra, il gruppo si imbatte in Lady Inghean, figlia del re scozzese Dunchaid, e decide di prenderla in ostaggio per chiederne poi il riscatto.

Per salvare sua figlia, il sovrano decide allora di pagare un gruppo di mercenari, particolarmente famosi per la loro ferocia. Mentre gli uomini del Nord cercano di superare gli impervi altopiani scozzesi in una corsa contro il tempo per sfuggire ai loro inseguitori, troveranno sulla loro strada Conall, un misterioso quanto coraggioso monaco cristiano.

I vichinghi, il cast completo

Il cast del film I vichinghi è composto soprattutto da attori britannici, anche se non mancano interpreti di origine tedesca, australiana e svedese.

Ecco il cast completo del film di stasera su Rete 4. Accanto al nome di ogni attore trovate anche quello del personaggio interpretato nella pellicola:

Tom Hopper – Asbjörn

Ryan Kwanten – Conall

Ken Duken – Thorald

Charlie Murphy – Inghean

Ed Skrein – Hjorr

Anatole Taubman – Bovarr

Leo Gregory – Jorund

James Norton – Bjorn

Darrell D’Silva – Gunnar

Johan Hegg – Valli

Danny Keogh – Re Dunchaid

I vichinghi, il trailer del film

Ecco il trailer del film di stasera su Canale 5:

I vichinghi, dove vederlo in tv e in streaming

Dove vedere in tv il film I vichinghi? La pellicola viene trasmessa, a partire dalle 21,30, stasera – lunedì 26 agosto 2019 – su Rete 4. Per vederlo, quindi, vi basta sintonizzarvi sul quarto canale del vostro digitale terrestre, o sul 504 per la versione in HD. In alternativa, se siete clienti Sky potete andare al tasto 104 del vostro telecomando.

Ma I vichinghi è disponibile anche in streaming. Come? Su Mediaset Play, la celebre piattaforma streaming del Biscione, presente sia sul sito ufficiale che sotto forma di app per iOS e Android. Mediaset Play è completamente gratis: per usufruirne, è sufficiente accedere con mail o social network. Poi andare sul menu a tendina e selezionare Rete 4.

Come vedere Rete 4 in streaming