Governo news: le ultime notizie di oggi

Ecco le ultime news di oggi, lunedì 26 agosto, sulla crisi di governo. Resta il nodo premier nelle trattative di governo in corso tra Partito Democratico e Movimento Cinque Stelle. “Siamo pronti già oggi” a vederli “per capire come andare avanti”, afferma Zingaretti dalla conferenza stampa indetta al Nazareno domenica sera, ribadendo però la necessità di una “discontinuità anche sui nomi”. Ma Di Maio non arretra su Conte.

Una delle ipotesi con con cui il segretario dem sarebbe disposto ad accettare la riconferma del premier uscente è la garanzia dei ministeri più significativi. Secondo il retroscena, il Pd chiederebbe i due ministeri economici, Economia e Sviluppo economico, a cui il segretario sogna di mandare i fedelissimi Antonio Misiani e Paola de Micheli, Andrea Orlando alla Giustizia, oltre alle Politiche giovanili per il presidente dell’Agesci Francesco Scoppola. Più la garanzia che il Viminale rimarrà fuori dall’orbita dei Cinque Stelle: con Franco Gabrielli oppure, in alternativa, il renziano Emanuele Fiano. In cambio il segretario del Pd è pronto a non mettere veti sulla riconferma di Elisabetta Trenta alla Difesa e Sergio Costa all’Ambiente, ma regola aurea del nuovo corso imporrebbe di tenere fuori la maggior parte dei ministri uscenti, in nome della discontinuità. In serata, arriva il segnale di Pierluigi Castagnetti, riferimento storico dell’ala cattolica-emiliana del centrosinistra, che su Twitter scrive: “Nel ’76 Berlinguer, che avrebbe preferito Moro, accettò Andreotti. Perché riteneva che fossero i programmi, e non le persone, il terreno e lo strumento della discontinuità”. Intanto, sono previsti per oggi il vertice dei big pentastellati e i tavoli dem con sindaci e governatori.

> SE NON VISUALIZZI GLI ULTIMI AGGIORNAMENTI CLICCA QUI <

(Se non visualizzi gli aggiornamenti continua a cliccare)

Governo news: la diretta LIVE

ore 9.58 – Paragone dubbioso sulla trattativa. “Nel caso di accordo con la Lega resto nel gruppo parlamentare M5S. Nel caso di un accordo con il Partito democratico vediamo. Lo voglio vedere questo governo”. Lo ha detto il senatore M5S Gianluigi Paragone, ad Agorà Estate, su Rai Tre.

ore 9.20 – Lega e M5S hanno chiuso. I dieci punti da presentare al Pd sono stati costruiti dal gruppo parlamentare, “con un metodo partecipativo: non è stata una scelta calata dall’alto ma è stata fatta valere l’intelligenza collettiva. È nata la fase 2 del Movimento”. Lo precisa il deputato M5s Luigi Gallo, in un’intervista a La Repubblica.

ore 9.00 – Lo Spread Btp-Bund risale a 200 punti base. Lo spread tra Btp e Bund tedeschi segna all’avvio della mattinata 199 punti base. In attesa del secondo round di consultazioni domani al Quirinale per la formazione di un nuovo governo, il tasso di rendimento del decennale italiano è all’1,3 per cento. Alle 10.00 è atteso il dato sull’Ifo di agosto, l’indice che misura la fiducia delle imprese in Germania.

ore 8.30 – Moavero Milanesi sullo sviluppo dell’Italia. “Non vedo l’ Italia isolata. Il vero punto, però, è l’influenza: tutti ambiremmo averne di più”, la speranza che la crisi politica non porti il Paese a perdere di vista i propri interessi in Europa e nel mondo è fra i temi dell’intervista rilasciata dal Ministro degli Esteri Enzo Moavero Milanesi al Corriere della Sera. “Il nostro Paese conta e aggrega – spiega il ministro uscente – quando presenta agli altri idee di qualità: per esempio, al Consiglio Esteri dell’Unione europea ho portato proposte concrete per governare i flussi migratori che stanno ricevendo attenzione e sostegno. Un altro esempio: si è detto che ci siamo isolati sulle sanzioni alla Russia, in realtà siamo sempre rimasti allineati ai nostri partner”.

ore 7.30 – La Lega ha ancora la porta aperta. “In questo momento un discorso con i 5stelle per poter recuperare il rapporto che ci aveva permesso di iniziare molto bene questa legislatura si può trovare”. Lo ha detto il ministro delle Politiche agricole Marco Centinaio a margine del suo intervento al Lega Fest di Camporosso (Imperia).

Governo news – ore 7.00 – L’intervento di Toti per unire il centrodestra. Il governatore della Liguria Giovanni Toti a margine della sua partecipazione al Caffè della Versiliana ha dichiarato: “Come uscire dalla crisi di Governo? nessuno ha una risposta. Mi auguro che arrivi un governo che sappia fare gli interessi di questo Paese, dei cittadini e delle imprese. E dubito che un governo giallorosso possa dare queste risposte. La cosa migliore sarebbe ridare la parole agli italiani che in ultima analisi sono i proprietari della politica e del loro Paese”.

La giornata di ieri

Dopo gli incontri avuti nella giornata di venerdì, nel week-end non si è registrato nessun nuovo contatto tra i leader di Movimento Cinque Stelle e Partito democratico, Luigi Di Maio e Nicola Zingaretti. La trattativa tra Movimento Cinque Stelle e Partito democratico per la formazione di un nuovo esecutivo è andata avanti però con dei tavoli di lavoro e si è incagliata sul nome del premier.

Il Pd ha fatto il nome dell’attuale presidente della Camera, il pentastellato Roberto Fico, che però si è sfilato (“Resto a Montecitorio”, ha fatto sapere), mentre il M5S insiste su Giuseppe Conte. Domenica pomeriggio con una conferenza stampa al Nazareno il segretario Nicola Zingaretti è intervenuto sulla possibilità di un accordo con in Cinque Stelle per un eventuale governo giallo-rosso. L’accordo deve avvenire anzitutto sui contenuti ma sulla possibilità di un Conte bis il segretario dem ha ribadito che serve un governo di “discontinuità garantito anche da un cambio di persone”.

Crisi di governo: il riassunto della giornata di ieri

I commenti di TPI: