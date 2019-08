Calendario delle consultazioni al Quirinale

Come annunciato dal presidente della Repubblica nel suo intervento al Quirinale al termine del primo giro di consultazioni, comincerà domani, 27 agosto, la seconda serie di incontri al Colle con le forze politiche per valutare la possibilità di formare una nuova maggioranza di governo: oggi è stato reso noto il calendario dei colloqui. La tornata di consultazioni si concluderà mercoledì 28 agosto alle ore 19.

“Nel corso delle consultazioni – ha spiegato il capo dello Stato Sergio Mattarella il 22 agosto – mi è stato comunicato da alcuni partiti che sono state avviate iniziative per un’intesa in parlamento per un nuovo governo. E mi è stata avanzata la richiesta di avere il tempo di sviluppare questo confronto. Anche da parte di altre forze politiche è stata rappresentata la possibilità di ulteriori verifiche”.

“Il presidente della Repubblica – ha continuato il presidente – ha il dovere di non precludere l’espressione di volontà maggioritaria del parlamento. Al contempo ho il dovere di richiedere decisioni sollecite. Svolgerò quindi nuove consultazioni, che inizieranno nella giornata di martedì prossimo, per assumere le decisioni necessarie”.

L’intesa possibile è quella tra Pd e M5S, che da alcuni giorni hanno aperto una trattativa per un accordo di governo, dopo la spaccatura della maggioranza M5S-Lega e le dimissioni del premier Giuseppe Conte. Il secondo giro di consultazioni al Quirinale dirà ufficialmente se l’accordo è stato raggiunto. In caso di fallimento dei negoziati tra Dem e Movimento 5 Stelle sarebbero probabili nuove elezioni politiche anticipate in autunno, come chiesto dal leader leghista Matteo Salvini.

Date e orari

Martedì 27 agosto ore 16.00 – Elisabetta Casellati, presidente del Senato

Martedì 27 agosto ore 17.00 – Roberto Fico, presidente della Camera

Martedì 27 agosto ore 18.20 – Gruppo misto del Senato

Martedì 27 agosto ore 18.40 – Gruppo misto della Camera

Mercoledì 28 agosto ore 10.00 – Gruppo parlamentare “Per le Autonomie (Svp-Patt, Uv)” del Senato

Mercoledì 28 agosto ore 10.30 – Gruppo parlamentare “Liberi e Uguali” della Camera dei deputati

Mercoledì 28 agosto ore 11.00 – Gruppi parlamentari Fratelli d’ Italia di Camera e Senato

Mercoledì 28 agosto ore 16.00 – Gruppi parlamentari Partito Democratico di Camera e Senato

Mercoledì 28 agosto ore 17.00 – Gruppi parlamentari Forza Italia di Camera e Senato

Mercoledì 28 agosto ore 18.00 – Gruppi parlamentari “Lega Salvini Premier” di Camera e Senato

Mercoledì 28 agosto ore 19.00 – Gruppi parlamentari “Movimento 5 stelle” di Camera e Senato