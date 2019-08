Gossip news: le ultime notizie di oggi 26 agosto 2019

Gossip, news, ultime notizie, rumors e tanto altro sui Vip italiani e stranieri, ma non solo. Di seguito tutte le notizie più interessanti e curiose di oggi, sabato 24 agosto 2019, in merito alla vita privata delle stelle della tv, del cinema, della musica e dei social.

Tante curiosità anche sui personaggi più controversi. Ecco le ultimissime notizie di oggi:

Caterina Balivo, l’incidente con il trucco al mare | Foto Instagram

La conduttrice napoletana Caterina Balivo, in attesa di tornare su Rai Uno con il suo programma Vieni da me, si sta godendo le vacanze estive prima a Capri e poi negli Stati Uniti con il marito e i due figli.

Con una storia su Instagram, Caterina Balivo ha raccontato ai suoi follower di essersi svegliata con le occhiaie, e quindi di essersi affidata al make up, applicando un ‘copri occhiaie’ e intensificando lo sguardo con del mascara. Ma qualcosa non è andato come previsto.

Il trucco, che sarebbe dovuto essere infatti resistente all’acqua, l’ha “tradita”. Il mascara si è quindi “sciolto” e il viso di Caterina Balivo è apparso irriconoscibile. Lei stessa ha commentato il post rivolgendosi ai suoi fan: “QUANTE VOLTE AVRÒ DETTO CHE AL MARE NON SI VA TRUCCATI?”.

Notte della Taranta 2019, Belen Rodriguez e Stefano De Martino gesti d’amore sul palco: scoppia il putiferio tra i fan

Belen Rodriguez e Stefano De Martino hanno condotto La Notte della Taranta 2019. Fortemente voluti dal direttore di Rai 2 Carlo Freccero, i due amanti sono stati i protagonisti assoluti al festival itinerante della musica popolare salentina made in Puglia.

Il ritrovato amore tra Stefano e Belen non è passato inosservato agli spettatori del festival salentino. Sul palco de La Notte della Taranta 2019, la coppia si è infatti scambiata effusioni davanti a tutti. Sguardi, carezze e abbracci in pubblico non sono stati graditi dai presenti. (QUI L’ARTICOLO COMPLETO)

Barbara D’Urso è fidanzata? Va in vacanza con Filippo Nardi e i fan si scatenano su Instagram

Ultime settimane di relax per Barbara D’Urso, prima dell’inizio della nuova stagione televisiva che vede nei palinsesti Mediaset un vero dominio dei suoi programmi, da Pomeriggio Cinque a Domenica Live: Barbarella in questi giorni è in vacanza in Toscana, nella sua lussuosa villa di Capalbio, con Filippo Nardi.

L’amatissima conduttrice si sta rilassando, tra un bagno in piscina e una gag su Instagram, insieme all’ex partecipante del Grande Fratello e dell’Isola dei Famosi. Tra i due c’è un ottimo rapporto, nato nei salotti Mediaset e coltivato poi anche a telecamere spente. Al punto che, da concorrente nei suoi reality, Filippo Nardi è diventato un assiduo frequentatore di Barbara D’Urso.

In questi giorni le pagine social dei due sono ricche di foto insieme. Nardi e la D’Urso, in realtà, non sono proprio da soli, visto che con loro c’è sempre l’inviato de Le Iene e conduttore Alessandro Di Sarno. (QUI L’ARTICOLO COMPLETO)

