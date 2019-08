Georgina Rodriguez parla del suo rapporto con Cristiano Ronaldo

La bellissima Georgina Rodriguez si racconta in una lunga intervista rilasciata ai tabloid britannici e confessa alcun aspetti del suo rapporto con il compagno, la stella della Juventus Cristiano Ronaldo.

Non è tutto rosa e fiori in casa Ronaldo, ma la verità è che Georgina fa di tutto per mantenere viva e felice la relazione con il fuoriclasse portoghese. “Avere un compagno tanto famoso non è facile, ma non lo cambierei per nulla al mondo”, ha rivelato la bellissima fidanzata di Cristiano Ronaldo.

“Quello che provo per lui è più forte di qualunque altra cosa e di qualunque tipo di pressione. Insieme siamo più forti e c’è un’ammirazione reciproca”, ha continuato ancora Georgina. Inseparabili dal 2016, la 25enne e il fuoriclasse sembrano innamoratissimi.

Sui social lei condivide spesso scatti con il compagno e con i loro figli. Dalla relazione con il campione della Juventus, infatti, un anno fa è nata la piccola Alana Martina. Ma Cristiano Ronaldo aveva già altri tre figli, tutti nati da madre surrogato: Cristiano Jr. che oggi ha 9 anni e i piccoli Eva e Mateo, gemelli.

Georgina racconta come è nato l’amore con il campione portoghese: “Il nostro primo incontro è stato nel negozio di Gucci di Madrid dove lavoravo come commessa e qualche giorno dopo ci siamo rivisti a un altro evento del brand e abbiamo cominciato a parlare in un’atmosfera più rilassata, al di fuori del mio ambiente di lavoro, e per tutti e due è stato amore a prima vista”.

Un amore, il loro, che è cresciuto in fretta e che Georgina, nel tempo, ha curato e continua a curare. Il segreto per mantenere vivo un rapporto come il loro? Semplice, lingerie sexy, “perché sedurre e sognare è molto importante e la lingerie è comoda, sensuale e romantica, ha tutto e fa anche felice il tuo uomo”. Se poi sei Georgina Rodriguez, tutto è più semplice.