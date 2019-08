L’estate rovente di Federica Pellegrini: la campionessa ha un fisico imbattibile | FOTO

L’estate rovente Federica Pellegrini: le foto in bikini

L’avevamo lasciata radiosa come non mai dopo le grandi vittorie ottenute ai mondiali di nuoto, dove la Pellegrini ha guadagnato la sua quarta medaglia d’oro con i 200 stile libero.

Ora la vediamo più bella e rilassata che mai in pose che farebbero invidia alle modelle delle riviste patinate. Ed eccola Federica Pellegrini e le foto hot in bikini.

Dalle foto in piscina, con costume intero, ai bikini da urlo, dal pigiamone in casa a fine giornata alle mise sensuali per uscire: la svolta sexy di Federica Pellegrini ha regalato grandi gioie ai follower per tutta l’estate.

La giovane e bella campionessa ha sfoggiato su Instagram la sua femminilità e sensualità. Immancabile nelle sue foto Vanessa, l’inseparabile bulldog francese, ma sui social gli occhi sono tutti per lei.

Tante le foto in cui Federica Pellegrini si rilassa insieme alla sua famiglia. In molti scatti compare con il fratello Alessandro, in altri in compagnia dei genitori (o del suo bellissimo e giovane bulldog francese).

Fatto sta che, secondo le voci, proprio in questi giorni la campionessa di nuoto sarebbe in vacanza insieme alla sua nuova fiamma, che altri non è che il suo allenatore: Matteo Giunta. Nessuna conferma rispetto alla presunta relazione che legherebbe i due, ma ormai i giornali di gossip sembrano piuttosto concordi sul fatto che la nuotatrice e il suo coach avrebbero una storia.

Finché non arrivano conferme ufficiali da parte dei diretti interessati, quelle che circolano sulla relazione tra Federica e Matteo restano solo delle voci, ma intanto è un sollievo vedere la campionessa serena e sorridente.

