Elisabetta Canalis pubblica un video con la figlia: gli haters si scatenano

Elisabetta Canalis, 40 anni, su Instagram posta un nuovo video della figlia Skyler, 3 anni. Ma sul social si scatena il caos tra gli haters.

Cosa è successo? Nel filmato, la bambina della ex velina si diverte a fare da parrucchiera alla mamma. Intenta a fare una treccia e poi una coda di cavallo alla sua mamma, la figlia di Elisabetta Canalis viene ripresa di nascosto dalla showgirl.

Mentre la pettina, Skyler parla e racconta: “Quando ero piccola non me la facevi mai la treccina”. Elisabetta Canalis divertita le dà corda e le fa alcune domande. La bambina a un certo punto però si spazientisce e risponde alla mamma che non vuole stare ferma mentre cerca di farle qualche acconciatura da parrucchiera.

In un mix di inglese e italiano, la piccola Skyler dice: “Mamma devi essere quiet, mi sto incazz***”.

La ex velina sgrana gli occhi e cerca di capire cosa volesse dire la figlia. “Scherzando?”, la corregge. Ma Skyler ribadisce: “No mi sto scazzando”. I fan si scatenano subito con i commenti. Sono tantissimi i follower che rispondono divertiti. “‘Scazzando’ is the new ‘non farmi incazzare'” è uno dei commenti più ironici. Ma c’è anche chi critica. Sono gli immancabili haters che non riescono a soprassedere nemmeno di fronte a una bambina di tre anni.

Qualche settimana fa Elisabetta Canalis aveva pubblicato un altro video su Instagram in cui mostrava le abilità di make up artist della figlia.

