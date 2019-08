Amazzonia, il commento sessista di Bolsonaro contro Brigitte Macron

Il presidente brasiliano Bolsonaro ha offeso Brigitte Macron con un commento sessista su Facebook. Commentando il post di un utente che aveva pubblicato una foto a confronto tra Brigitte Macron e sua moglie, Bolsonaro ha scritto: “Non umiliarlo ahahah”. La didascalia della foto recitava: “Adesso capite perché Macron perseguita Bolsonaro?”. Il post sessista e offensivo non è passato inosservato, e ha scatenato l’ira della Francia.

Qui il post:



Poche ore dopo è arrivata la replica di Macron: “È una cosa triste per il Brasile, le donne brasiliane devono essere tristi, sono sicuro che provano vergogna. Questi sono attacchi irrispettosi”, ha detto in una conferenza stampa sull’Amazzonia, durante il G7 di Biarritz, il presidente francese.

Le relazioni tra Emmanuel Macron e Bolsonaro sono molto tese a causa della posizione molto dura della Francia sugli incendi in Amazzonia e le responsabilità del presidente brasiliano.

Nelle scorse ore la tensione tra Francia e Brasile era già stata alimentata da una dichiarazione del ministro dell’Educazione brasiliano Abraham Weintraub, che ha detto: “Macron non è all’altezza del dibattito sull’Amazzonia. È solo un cretino opportunista, che cerca il sostegno della lobby agricola francese”.

Intanto oggi, 26 agosto, i Paesi del G7 riuniti a Biarritz, in Francia, hanno deciso di sbloccare un aiuto urgente di 20 milioni di dollari per sostenere i Paesi dell’Amazzonia nelle attività di contrasto agli incendi. La somma sarà sbloccata “appena possibile”. A questo finanziamento se ne aggiunge un altro “a medio termine per il piano di rimboschimento”.

