Claudio Caniggia ai ferri corti con la moglie Mariana Nannis

L’ex attaccante argentino Claudio Caniggia non se la passa bene con la moglie Mariana. Lui, con alle spalle una grande carriera da calciatore con la maglia del Verona, dell’Atalanta e della Roma, oggi non sembra attraversare una fase felice della sua vita.

A riferirlo è Mariana, con cui l’ex calciatore argentino è sposato dal 1988. La donna sta partecipando al programma televisivo Confrontados, in Argentina. È qui che Mariana si è lasciata scappare qualche dettaglio sulla vita privata del marito.

In realtà i due da tempo sono al centro del gossip. Tra tradimenti e ospitate in tv, Claudio e Mariana fanno sono stati spesso sotto ai riflettori dei salotti vip. Mariana ha spifferato al mondo intero che il marito ha un’amante e questo chiaramente non le va troppo a genio: “Non siamo separati e ora lei lo fa drogare tutto il giorno. Andrò dagli avvocati”, ha detto stizzita Mariana davanti alle telecamere argentine.

La donna di cui parla Mariana sarebbe tale Sofia Bonelli: “Mio marito sta con una prostituta, una tossica che lo tiene drogato tutto il giorno. Finiranno tutti in carcere”, ha detto ancora una inviperita Mariana Nannis.

Se Mariana non apprezza la relazione del marito con la Bonelli, lui non apprezza altrettanto il fatto che la moglie vada in tv a parlare della sua vita privata. Ma lei non si lascia intimorire dal fatto che il marito voglia zittirla: “Ho già appuntamento con i miei avvocati. Sono 33 anni che sto con mio marito, figuratevi se mi possono chiudere la bocca con qualche artificio legale, soprattutto pensando alle cose che so di mio marito!”.

Insomma, parole pesanti che non lasciano pensare a nulla di buono per il futuro della coppia Caniggia.

