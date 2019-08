Chiara Ferragni nuda (e autoironica) sui social, ma scoppia la polemica

Chiara Ferragni nuda (o quasi)

La fashion blogger Chiara Ferragni ha pubblicato su Instagram una foto in cui appare praticamente nuda. L’influencer si è fatta fotografare di spalle, nuda. Addosso solo un filo di matita nera sorriso malizioso, che si accompagna bene alla didascalia scelta per lo scatto: “But you’re a mother 😝 “.

“Ma tu sei una madre!”: è proprio questa una delle frasi che la fashion blogger di Cremona si sente ripetere con più frequenza sui social, ogni qualvolta si ritrovi a pubblicare foto in cui è più sexy di quando porta il piccolo Leone al parco.

Insomma, Chiara Ferragni riesce ancora una volta a stupire i suoi milioni di followers. Non tanto con una foto (che è sexy quanto basta, ma sicuramente non volgare), ma con la sua autoironia.

Sotto al post di Chiara Ferragni (quasi) nuda si rincorrono i commenti dei supporters della influencer: “Una vera mamma hot”, scrive qualcuno; “E che mamma!”, gli fa eco qualcun altro. E ancora: “Una madre bellissima, femminile e sensuale”, si legge in un altro commento.

Ma non manca chi, comunque, non gradisce il gesto autoironico della influencer più famosa d’Italia: “Ogni tanto a più di trent’anni ti parte comunque il post da bambina dell’asilo che deve fare per forza la ripicca agli altri bambini che la criticano. 😑 Come perdersi in un bicchier d’acqua”, si legge in un commento. “E ora? Ti senti una madre migliore? Senti di star educando bene tua figlio”; “Quando decidi di farti polemica da sola perché evidentemente era da un po’ che nessuno ti cagava”; “Ma è proprio necessario che vi dovete mostrare….è vitale? Mah!”.

Chiara Ferragni continua a essere amatissima, ma ad attirare ancora i commenti negativi e le critiche di molti. Ma questo a lei proprio non importa.

Chiara Ferragni, il post commovente di fine estate