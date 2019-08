Cagliari Inter streaming e tv: dove vedere la partita in diretta live | Serie A

CAGLIARI INTER STREAMING TV – Domenica 1 settembre 2019 alle ore 20,45 alla Sardegna Arena va in scena la sfida di Serie A (gara valida per la seconda giornata) tra Cagliari e Inter. Da una parte i rossoblù di Rolando Maran; dall’altra i nerazzurri di Antonio Conte.

Come giocherà l’ex Radja Nainggolan? Di sicuro il belga, “epurato” dalla società milanese, avrà una motivazione in più per aiutare i suoi nuovi compagni a strappare i tre punti. Risultato che sarebbe importante per rilanciare l’umore dei sardi, usciti sconfitti alla prima giornata contro il Brescia.

Dove vedere Cagliari Inter in diretta tv e live streaming? La partita sarà trasmessa in esclusiva dal canale satellitare Sky Sport a partire dalle ore 20,45 di domenica 1 settembre 2019.

La sfida sarà visibile in live streaming tramite la piattaforma riservata agli abbonati Sky, SkyGO, che permette di seguire i programmi della tv satellitare da pc, smartphone e tablet, e su NOWTv, piattaforma a pagamento.

Cagliari Inter sarà raccontata via radio da RadioRai.

TPI seguirà LIVE la partita con una diretta testuale.

