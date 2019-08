Bitter Sweet, le anticipazioni settimanali dal 26 al 30 agosto: cosa succede nella serie di Canale 5

Il pubblico italiano è letteralmente pazzo di Bitter Sweet, la serie tv estiva di Canale 5 che va in onda ogni pomeriggio, dal lunedì al venerdì, al punto da andare alla ricerca compulsiva delle anticipazioni settimanali.

La fiction, il cui titolo italiano è Ingredienti d’amore mentre quello originale è Dolunay, è andata in onda per la prima volta in Turchia nel 2017. I protagonisti di Bitter Sweet sono soprattutto Özge Gürel e Can Yaman.

In particolare, l’attrice Özge Gürel è già nota al pubblico pomeridiano di Canale 5 per aver prestato il volto alla giovane Öykü Acar nella fiction Cherry Season – La stagione del cuore, andata in onda l’estate scorsa sempre sulla rete ammiraglia Mediaset.

In questo articolo, potrete trovare giorno per giorno le anticipazioni settimanali da lunedì 26 a venerdì 30 agosto 2019.

Bitter Sweet anticipazioni settimanali | La puntata di lunedì 26 agosto

Nella puntata di lunedì 26 agosto si celebra il compleanno di Ferit. Nazli allora decide di organizzare una festa a sorpresa per l’uomo, invitando una serie di vecchie conoscenze. Tra queste spicca anche Pelin, un vecchio amore di Ferit ma di cui Nazli non sa niente.

Nel frattempo Hakan, nel tentativo di danneggiare Ferit, mette una spia all’interno della sua azienda. Fatos invece ha un importante appuntamento di lavoro con uno stilista famoso in tutto il mondo. Ferit si mette alla ricerca di Tahir, scomparso da qualche giorno (e ucciso involontariamente da Demet).

Nazli, desiderosa di mantenere da sola il suo ristorante di cucina giapponese senza contare sull’aiuto economico di Ferit, inizia a impartire lezioni di cucina.

Bitter Sweet anticipazioni settimanali | La puntata di martedì 27 agosto

Nella puntata di martedì 27 agosto si iniziano a vedere le prime conseguenze della festa di compleanno a sorpresa nei confronti di Ferit. L’uomo e Nazli, infatti, dopo un lungo periodo di litigi e sofferenze sembrano aver trovato nuovamente l’amore.

Tuttavia, l’arrivo in città di Pelin – ex fidanzata di Ferit, invitata proprio da Nazli – sembra poter sconvolgere la loro ritrovata armonia. La donna infatti non ha digerito il tradimento con cui Ferit ha messo fine alla loro storia, anni addietro. Ed è pronta a usare tutto il suo fascino per vendicarsi.

Bitter Sweet anticipazioni settimanali | La puntata di mercoledì 28 agosto

Nella puntata di mercoledì 28 agosto si iniziano a intravedere i primi litigi tra Ferit e Nazli. E il motivo, ancora una volta, è Pelin, l’ex fidanzata del ragazzo.

Dal canto suo la ragazza, desiderosa di vendetta, ha fatto sapere a Ferit – tramite Hakan e Demet – di aver avuto un aborto, dopo che l’uomo ha deciso di lasciarla. Un fatto totalmente inventato, che contribuisce però a turbare Ferit e a mettere ancora più distanza tra lui e Nazli.

Ferit, senza raccontare nulla alla fidanzata, organizza allora un incontro con Pelin, per scoprire la verità su questo fatto.

Bitter Sweet anticipazioni settimanali | La puntata di giovedì 29 agosto

Nella puntata di giovedì 29 agosto Nazli inizia a essere letteralmente ossessionata da Pelin. Al punto che decide di invitarla a casa per parlarle occhi negli occhi e cercare di capire le sue reali intenzioni nei confronti di Ferit.

Nel frattempo, Hakan continua a tramare alle spalle di Ferit, anche tramite l’aiuto di Cihan, che prova a convincere il ragazzo a fare alcuni rischiosi investimenti, con il reale intento di mandarlo in rovina.

Demet, sconvolta dopo aver scoperto che il marito è il mandante dell’omicidio del fratello Denir e Zeynep, decide di fare di tutto per fare emergere la vera natura di Hakan. Così, inizia a registrare le conversazioni tra lei e Hakan, spingendolo a confessare tutto.

Bitter Sweet anticipazioni settimanali | La puntata di venerdì 30 agosto

Nella puntata di venerdì 30 agosto – l’ultima della settimana di Bitter Sweet – Nazli continua ad avere a che fare con Pelin, della quale dubita fortemente. La ragazza trova, all’interno di un libro, una foto che ritrae Pelin e Ferit.

Nel frattempo, è arrivato il giorno del reportage gastronomico nel ristorante di Nazli. La ragazza, insieme a Manami, cerca di gestire i giornalisti nell’attesa dell’arrivo di Ferit, che però è in netto ritardo. Il ragazzo, all’insaputa della fidanzata, sta infatti incontrando Pelin per scoprire la verità sul suo aborto.

Hakan stringe un accordo con Pelin per distruggere Ferit economicamente e sentimentalmente, mentre Demet cerca di organizzare al meglio la sua vendetta sul marito, che la tiene sotto ricatto.

L’appuntamento con Bitter Sweet – Ingredienti d’amore, per questa settimana, è da lunedì a venerdì dalle 14,45 alle 15,30, ovviamente su Canale 5.

