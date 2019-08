Notte della Taranta, Belen e Stefano si abbandonano a effusioni sul palco: scoppia il putiferio

Belen Rodriguez e Stefano De Martino conducono La Notte della Taranta

Belen Rodriguez e Stefano De Martino hanno condotto La Notte della Taranta 2019. Fortemente voluti dal direttore di Rai 2 Carlo Freccero, i due amanti sono stati i protagonisti assoluti al festival itinerante della musica popolare salentina made in Puglia.

La showgirl argentina e il ballerino campano hanno ritrovato da poco l’amore dopo una separazione di qualche anno. I due si sono sposati il 20 settembre del 2013 e hanno avuto un figlio, Santiago. Ora che sono di nuovo tornati insieme si vocifera di un matrimonio bis e di una seconda gravidanza. I rumors dicono infatti che Belen sia incinta.

Belen incinta? La risposta della showgirl argentina

Il ritrovato amore tra Stefano e Belen non è passato inosservato agli spettatori del festival salentino. Sul palco de La Notte della Taranta 2019, la coppia si è infatti scambiata effusioni davanti a tutti. Sguardi, carezze e abbracci in pubblico non sono stati graditi dai presenti.

Anche sui social sono arrivate le critiche. Su Twitter sono numerosi i commenti in cui si leggono anche accuse sulle scarse capacità di conduzione della coppia Rodriguez – De Martino.

“Come rovinare La notte della taranta?”- si legge in un commento rivolto alla showgirl argentina e all’ex ballerino di Amici – “Ingaggiando Belen Rodriguez e Stefano De Martino. Che c’azzeccano? Non se ne sentiva il bisogno. Peccato”.

“Ma allora è vero! La Notte della Taranta presentata da Belen e Stefano de Martino! Come distruggere la cultura musicale popolare! C’era proprio bisogno di questi due!??? Inutile”.

Ma c’è anche chi ha apprezzato la conduzione della showgirl: “Non sarà la Clerici o la Ventura, ma a me sembra che Belen ce la stia mettendo tutta. Troppe critiche, a volte immeritate”.

