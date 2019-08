Ancona, mamma perde il bambino in gravidanza: muore durante il parto

Mamma muore durante parto

Mamma muore durante il parto: è accaduto ad Ancona, all’Ospedale pediatrico Salesi. Una donna, una tunisina di 35 anni residente a Loreto, già madre di due figli, ha perso la vita dopo che nel reparto di Clinica ostetricia e ginecologia le era stato indotto il parto del feto che, a fine gravidanza, era risultato deceduto nell’ultimo monitoraggio effettuato. Stando a quanto riferito da media locali, il decesso è nella notte tra sabato e ieri, tra il 24 e il 25 agosto.

La direzione dell’azienda ospedaliera ha segnalato il decesso alla magistratura, che valuterà gli accertamenti da disporre, e ha avviato un’indagine interna.

Nei precedenti parti la donna non aveva avuto alcun problema. Invece nell’ultimo caso, quando si era presentata per un monitoraggio, era emerso che il feto non aveva più battito e dunque un caso di morte in utero. Nella fase di induzione del parto vaginale, una procedura scelta per tutelare la salute riproduttiva della donna, le condizioni della 35enne sono invece precipitate e ogni tentativo di rianimarla è stato inutile.