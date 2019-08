13enne muore folgorato mentre ricarica lo smartphone in un ristorante

Adolescente folgorato mentre carica lo smartphone

Il drammatico episodio è avvenuto in Cina, dove un adolescente, mentre caricava il suo smartphone in un fast food è rimasto folgorato. Il ragazzino, di 13 anni, si trovava in un locale della città di Nanchang, capoluogo della provincia dello Jiangxi nel sud-est della Cina.

Secondo quanto si legge sui media locali, l’adolescente aveva il cellulare scarico e, trovandosi in un fast food, ha deciso di usufruire di una presa della corrente del locale per ricaricare lo smartphone, continuando a utilizzarlo.

Jiangxi Net Tv ha riferito che il ragazzino avrebbe usato un cavetto non originale per ricaricare il suo cellulare Huawei. Una tv locale ha diffuso le immagini registrate dal circuito di sicurezza del locale in cui si vede bene tutta la scena.

Il ragazzino si trovava nel fast food insieme a un amico, un compagno di classe con cui stava cenando. Nel video si vede il giovane studente tenere in mano il cellulare. Poi all’improvviso il ragazzo sobbalza sulla sedia e si irrigidisce.

Secondo una prima ricostruzione, immediatamente l’amico avrebbe lanciato l’allarme e subito sarebbero stati chiamati i soccorsi. La corsa in ospedale, però, è stata vana. Una volta giunto nel nosocomio più vicino, i medici, nonostante per oltre due ore abbiano cercato di rianimarlo, non hanno potuto far altro che constatare la morte del 13enne per “shock”.

Come riferito dai media locali, i medici avrebbero riscontrato sul corpo del ragazzino alcune bruciature. Le autorità locali hanno aperto un’indagine per comprendere le responsabilità dietro la morte del ragazzino. Non è chiaro, infatti, se la scossa elettrica che ha ucciso il giovane studente sia stata causata dalla presa elettrica difettosa del fast food o dal cavo dello smartphone non originale.

Usa lo smartphone mentre è nella vasca da bagno: ragazza di 20 anni muore folgorata