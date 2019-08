Verona, si ribalta un trenino nel parco divertimenti di Canevaworld: sette feriti

Sette persone sono rimaste ferite a causa del ribaltamento di un trenino monorotaia, nel parco divertimenti di Canevaworld a Lazise, in provincia di Verona. L’incidente si è verificato nell’area del parco giochi dedicata al cinema, meglio nota come Movieland. Sul posto sono arrivati subito i soccorsi del 118 e i feriti sono stati condotti in ospedale con un elicottero e tre ambulanze. Tre feriti si trovano al Polo Confortini di Borgo Trento, mentre altri quattro sono stati portati all’ospedale Pederzoli di Peschiera del Garda. Le cause dell’incidente sono ancora da chiarire.

Svizzera, precipita un aereo vicino al colle del Sempione, al confine con l’Italia: 3 morti