Una villa per due trama, di cosa parla il film con Neri Marcorè su Rai 1

Una villa per due è il quarto film della prima stagione del ciclo di film Purché finisca bene, un’idea realizzata nel 2014 e composta attualmente da tre stagioni. Il film è andato in onda su Rai 1 per la prima volta nel 2014 e vede come protagonista di nuovo Neri Marcorè, nelle vesti però di un altro personaggio. Di cosa parla Una villa per due? Qual è la trama? Vediamolo insieme.

Daniele è un brillante e infallibile avvocato che vive a Trento e convince sua madre, la vivace e dinamica Marion rimasta purtroppo vedova, di trasferirsi nel tranquillo paesino di Arco. La donna, in attesa di trovare la casa dei sogni, accetta l’ospitalità di suo figlio e della quasi nuora Graziella. Purtroppo tra le due non scorrerà buon sangue e la convivenza a lungo andare diventerà insopportabile, al punto che la fidanzata costringerà Daniele a prendere provvedimenti. Urge trovare una nuova casa a sua madre e il prima possibile, prima che la loro relazione venga compromessa.

Ad Arco, Daniele conosce Francesco Ferrandini, giovane imprenditore edile che possiede un terreno in riva al lago sul quale avviato la costruzione di una villa. Così accetta di affidargli l’ultimazione dei lavori a condizione che si concludano entro sei mesi lavorativi.

Ma, sei mesi dopo, i lavori sono lontani dall’essere conclusi e quando arriva ad Arco, convinto di trovare la casa già confezionata e pronta per l’uso, Daniele avrà una brutta sorpresa. Il cantiere è fermo dal giorno in cui ha incaricato Ferrandini di lavorare alla villa.

Il posto è inabitabile e Daniele è furioso, come farà a convincere le due donne in casa a mantenere un altro po’ la calma? La vita si complica ulteriormente quando, ad Arco, Daniele incrocerà una sua vecchia fiamma, la bella Marisa ora assessore comunale.

Una villa per due va in onda domenica 25 agosto 2019 in prima serata su Rai 1.