Una villa per due, il film: trama, cast e streaming

Torna un altro appuntamento con il ciclo di commedie leggere in onda su Rai 1 intitolato Purché finisca bene. Quello del 25 agosto 2019 riguarda Una villa per due, il quarto film della prima stagione che vede come protagonista ancora una volta Neri Marcorè.

Purché finisca bene si pone come obiettivo quello di raccontare storie con attori tanto amati dagli italiani, commedie all’italiana con toni leggeri che affrontano disagi e difficoltà dell’Italia di oggi.

Una villa per due è arrivato per la prima volta in televisione nel 2014 ed è stato diretto da Fabrizio Costa. La pellicola dura 98 minuti. Vediamo qual è la trama e il cast.

Una villa per due film | Trama

Daniele è un avvocato brillante che vive a Trento che convince sua madre, la vedova Marion, a trasferirsi nel paesino di Arco. Marion deve trovare casa ma, nell’attesa, accetta l’ospitalità del figlio e di Graziella, la sua futura nuora. La convivenza tra le due, però, peggiora ogni giorno di più perché non c’è tolleranza e l’astio degenera. A quel punto, Daniele è costretto a trovare al più presto una nuova sistemazione.

Nel paesino di Arco, Daniele conosce Francesco, un giovane imprenditore edile che possiede un terreno con il lago dove ha avviato la costruzione di una villa. Così, si affida a Francesco per liberarsi del problema e trovare una nuova casa che soddisfi madre e moglie. Purtroppo i piani non vanno come sperato: dopo sei mesi, la villa non è ancora pronta, ma Daniele ha già iniziato a organizzare il trasloco della madre.

La trama al completo del film Una villa per due

Una villa per due film | Cast

Chi vediamo nel cast di Una villa per due? Neri Marcorè torna come protagonista, infatti qui interpreta Daniele, ma l’abbiamo già visto in Una ferrari per due, del ciclo Purché finisca bene.

A interpretare la madre vedova Marion è invece Giuliana Lojodice, mentre la moglie Graziella è interpretata da Selvaggia Quattrini; quest’ultima è conosciuta come attrice e doppiatrice, l’abbiamo vista in diversi film come Marianna Ucria, Gli angeli di Borsellino, Ma quando arrivano le ragazze? e Abbraccialo per me; in tv invece è comparsa in diverse serie come Rex 5, Cento Vetrine e Che Dio ci aiuti.

Francesco Ferrandini, l’uomo che si offre di aiutare Daniele con il suo “problema”, è interpretato da Giampaolo Morelli, conosciuto per aver recitato in film come Ammore e malavita, A casa tutti bene, Ma cosa ci dice il cervello e Smetto quando voglio, mentre in tv l’abbiamo visto anche in Una ferrari per due insieme a Neri Marcorè e Il capitano, Crimini, Un paradiso per due e Braccialetti Rossi.

Inoltre nel cast vediamo anche Camilla Filippi e Donatella Finocchiaro.

Il cast al completo di Una villa per due

Una villa per due film | Streaming

Dove vedere Una villa per due? Il quarto film del ciclo Purché finisca bene viene riproposto in prima serata su Rai 1 domenica 24 agosto 2019. La prima messa in onda è avvenuta sempre sulla rete ammiraglia di Viale Mazzini nel 2014, ma d’estate il palinsesto in genere ama riproporre le repliche dei propri programmi di successo e questo film non ne è escluso.

Chi vuole invece guardarlo in streaming può farlo tramite RaiPlay, la piattaforma che mette a disposizione gratuita dell’utente – previa registrazione – i contenuti della Rai.