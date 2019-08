Udinese Milan diretta live | Serie A | Formazioni | Risultato | Cronaca in tempo reale (aggiornare in continuazione per leggere gli aggiornamenti) | • LIVE:

UDINESE MILAN DIRETTA LIVE – Benvenuti alla diretta testuale di TPI della sfida tra Udinese e Milan, gara valida per la prima giornata della Serie A 2019 2020, in programma oggi, domenica 25 agosto 2019 alle ore 18.

UDINESE MILAN DIRETTA LIVE

PRE PARTITA

Oggi, 25 agosto 2019, alle ore 18 Udinese e Milan si sfidano per la prima giornata della Serie A. C’è grande curiosità per quanto riguarda i rossoneri che in panchina hanno visto l’arrivo di Marco Giampaolo. TPI seguirà LIVE la partita con una diretta testuale in questo articolo, giusto qualche riga più in su. Seguite la sfida con noi!

Udinese Milan diretta live: le probabili formazioni

Chi gioca stasera alla Dacia Arena? Quali sono gli undici scelti da Tudor e Giampaolo per la prima giornata della Serie A 2019 2020? Di seguito le probabili formazioni di Udinese e Milan per la sfida di stasera:

Udinese (3-5-2): Musso, Opoku, Troost-Ekong, Samir; Larsen, Fofana, Jajalo, Mandragora, Pussetto; De Paul, Nestorovski. All. Tudor

Indisponibili: De Maio, Ter Avest

Squalificati:

Milan (4-3-1-2): Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez; Kessie, Biglia, Calhanoglu; Suso; Piatek, Castillejo. All. Giampaolo

Indisponibili:Caldara, Hernandez

Squalificati:

Udinese Milan diretta live: statistiche e precedenti

Ecco alcune statistiche (Opta) sulla sfida tra Udinese e Milan:

Il Milan è imbattuto da quattro partite di Serie A contro l’Udinese (2V, 2N); i bianconeri erano guidati da quattro tecnici differenti in questi quattro incontri (Delneri, Oddo, Velázquez e Tudor).

Il Milan è imbattuto nei quattro precedenti alla prima giornata di Serie A contro l’Udinese: una vittoria è stata seguita da tre pareggi.

L’Udinese ha perso l’ultima partita interna di Serie A contro il Milan (0-1 grazie alla rete nei minuti di recupero di Alessio Romagnoli): non registra due sconfitte casalinghe di fila contro i rossoneri dal 2008.

Il nuovo tecnico del Milan Marco Giampaolo ha vinto solo una delle sette trasferte da allenatore contro l’Udinese in Serie A (2N, 4P): le sue squadre hanno sempre subito almeno un gol a match.

Il Milan non pareggia alla prima giornata in Serie A dal 2011: da allora per i rossoneri tre vittorie e quattro sconfitte.

L’Udinese ha subito almeno due gol alla prima partita giocata in tutti gli ultimi tre campionati di Serie A: otto reti subite e un solo punto guadagnato.

Nelle ultime 15 stagioni di Serie A (dal 2004/05), la sfida tra Milan e Udinese è quella che ha visto più legni (28 in 30 incontri).

L’attaccante dell’Udinese Kevin Lasagna ha realizzato il suo ultimo gol in Serie A proprio contro il Milan, nell’1-1 dello scorso aprile in cui segnò anche Krzysztof Piatek.

L’attaccante rossonero Rafael Leão potrebbe diventare il secondo marcatore straniero più giovane nella storia del Milan in Serie A, all’età di 20 anni e 76 giorni, più anziano solo di Alexandre Pato.

L’ultimo gol del difensore del Milan Alessio Romagnoli è arrivato a novembre 2018 proprio contro l’Udinese: arrivata dopo 96 minuti e otto secondi è stata la rete sullo 0-0 più tardiva dello scorso campionato.

Udinese Milan: come è finita lo scorso anno?

Ecco la sintesi della sfida alla Dacia Arena dello scorso anno:

Udinese Milan diretta live: le quote

I bookmaker indicano il Milan come favorito nella sfida contro l’Udinese. La quota del 2 raggiunge infatti il massimo di 2.15 su Betway, mentre i friulani sono quotati a 3.9 su William Hill. Ecco le quote 1X2 di Udinese-Milan:

William Hill

1: 3.9; X: 3.4; 2: 2.05

Snai

1: 3.75; X: 3.4; 2: 2

Bwin

1: 3.7; X: 3.2; 2: 2.05

Betway

1: 3.4; X: 3.4; 2: 2.15

Udinese Milan diretta live: dove vedere la partita in tv e streaming

Dove vedere Udinese Milan in tv e live streaming? La partita in programma stasera, 25 agosto 2019, alla Dacia Arena di Udine sarà trasmessa via satellite da Sky Sport. Calcio d’inizio alle ore 18.

Sarà possibile seguire la sfida anche in live streaming tramite la piattaforma riservata agli abbonati Sky, SkyGo, che permette di assistere a tutte le partite da pc, tablet e smartphone.

Udinese Milan andrà in onda anche su NOWTv e verrà raccontata via radio da RadioRai.

