Udinese Milan 1-0 | Serie A | Formazioni | Risultato | Cronaca in tempo reale (aggiornare in continuazione per leggere gli aggiornamenti) | • LIVE:

UDINESE MILAN DIRETTA LIVE – Benvenuti alla diretta testuale di TPI della sfida tra Udinese e Milan, gara valida per la prima giornata della Serie A 2019 2020, in programma oggi, domenica 25 agosto 2019 alle ore 18.

UDINESE MILAN DIRETTA LIVE

Udinese Milan 1-0

Partita molto equilibrata e con poche occasioni da gol. In particolare nel primo tempo zero occasioni da gol e match davvero bloccato. Nella ripresa qualche chance in più. A concretizzarla è l’Udinese su azione da corner: il nuovo arrivato Rodrigo Becao svetta di testa e insacca, segnando il gol della partita.

Poco pericoloso il nuovo Milan di Giampaolo: ben organizzato ma davanti ha fatto fatica. Parte in salita la stagione dei rossoneri, vittoria importante per la squadra di Tudor.

SECONDO TEMPO

Finisce qui: vince 1-0 l’Udinese grazie al gol di Becao

95′ Piatek in area piccola: bravo Becao ad anticiparlo

5 minuti di recupero. Il Milan non sembra in grado di reagire

83′ On field review su un possibile tocco in area con il braccio di Samir: non c’è nulla

81′ Cambio nell’Udinese: esce Pezzella, entra Sema

76′ Altro cambio nel Milan: entra l’ex Empoli Bennacer, esce Paqueta

76′ Si accende in questo finale la partita: gran riflesso di Donnarumma su Lasagna

75′ Cambio nel Milan: esordio di Leao, che prende il posto di Castillejo

72′ GOL DELL’UDINESE : su azione di calcio d’angolo battuto da De Paul, interviene di testa in area Rodrigo Becao che prende bene il tempo e insacca. Primo gol per lui in Serie A

: su azione di calcio d’angolo battuto da De Paul, interviene di testa in area Rodrigo che prende bene il tempo e insacca. Primo gol per lui in Serie A 71′ Doppio cambio nell’Udinese: Nestorovski prende il posto di Fofana, Pussetto esce al suo posto De Paul

65′ Si fa vedere Piatek che riceve dal limite dell’area ma la manda in tribuna

60′ Cambio nel Milan: esce Borini, entra Kessie

49′ Arriva il primo tiro nello specchio della partita: è di Mandragora

46′ Buona punizione di Chalhanoglu sul secondo palo, ma nessuno in area riesce a deviare

Inizia la ripresa. Si riparte dallo 0-0. Nessun cambio all’intervallo

PRIMO TEMPO

Finisce il primo tempo: 0-0 alla Dacia Arena. Poche occasioni, partita molto tattica, ma meglio l’Udinese del Milan, più pericolosa e in palla nella prima frazione

49′ Ammonito Jajalo

Silent check in corso: il VAR sta esaminando un braccio da parte di Samu Castillejo al limite dell’area. Tutto regolare

Tre minuti di recupero

38′ Occasione Milan: Romagnoli in area prova a sorprendere Musso di tacco, palla a lato

44′ Ammonito Borini

43′ Grande recupero difensivo di Paquetà su Mandragora in area di rigore

34′ Ammonito Chalhanoglu

30′ Buona intensità ma partita ancora piuttosto bloccata

26′ Conclusione di Suso dalla distanza: palla larga

25′ Grande occasione per il Milan con un ottimo contropiede di Piatek, provvidenziale Troost-Ekong in chiusura

21′ Ripartenza dell’Udinese, con Lasagna che viene murato e poi Jajalo che spedisce il pallone alto

22′ Ammonito Paqueta

20′ Suso prova ad accendere i suoi: va sul fondo, mette la palla in mezzo ma viene deviata e ottiene un corner

20′ I rossoneri di fatto non si sono mai resi pericolosi in questi primi 20 minuti, a tratti assedio dei bianconeri

17′ Serie di corner a favore dell’Udinese, Milan ora un po’ in affanno

16′ Prima occasione del match per l’Udinese: Stryger crossa da destra, Pussetto Devia, Borini si rifugia in corner, con qualche brivido

15′ Al quarto d’ora non ci sono state ancora vere occasioni da gol in questa partita

12′ Tentativo di Lasagna che riceve un buon pallone da Pussetto: il suo tiro di sinistro finisce alla destra di Donnarumma

8′ Punizione dai 30 metri di Chalhanoglu, che viene deviata e finisce larga

5′ Cross interessante di Rodriguez, Musso anticipa tutti in uscita

5′ Parte bene il Milan che ha una buona aggressività

2′ Calcio di punizione per il Milan dopo la sbracciata di Pussetto

Giampaolo schiera di fatto il vecchio Milan, lasciando in panchina tutti i nuovi acquisti, con la novità tattica di Suso trequartista. Nell’Udinese De Paul parte dalla panchina, complici le voci di mercato

Si comincia! Iniziata Udinese-Milan

Le due squadre entrano in campo

PRE PARTITA

Ci siamo! Sta per iniziare Udinese Milan

Oggi, 25 agosto 2019, alle ore 18 Udinese e Milan si sfidano per la prima giornata della Serie A. C’è grande curiosità per quanto riguarda i rossoneri che in panchina hanno visto l’arrivo di Marco Giampaolo. TPI seguirà LIVE la partita con una diretta testuale in questo articolo, giusto qualche riga più in su. Seguite la sfida con noi!

Udinese Milan diretta live: le formazioni ufficiali

Ecco le scelte di Tudor e Giampaolo per questa prima giornata di Serie A:

UDINESE (3-5-2): Musso; Becao, Troost-Ekong, Samir; Stryger Larsen, Fofana, Jajalo, Mandragora, Pezzella; Pussetto, Lasagna. All. Tudor

MILAN (4-3-1-2): Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez; Borini, Calhanoglu, Paquetà; Suso; Castillejo, Piatek. All. Giampaolo

Udinese Milan diretta live: le probabili formazioni

Chi gioca stasera alla Dacia Arena? Quali sono gli undici scelti da Tudor e Giampaolo per la prima giornata della Serie A 2019 2020? Di seguito le probabili formazioni di Udinese e Milan per la sfida di stasera:

Udinese (3-5-2): Musso, Opoku, Troost-Ekong, Samir; Larsen, Fofana, Jajalo, Mandragora, Pussetto; De Paul, Nestorovski. All. Tudor

Indisponibili: De Maio, Ter Avest

Squalificati:

Milan (4-3-1-2): Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez; Kessie, Biglia, Calhanoglu; Suso; Piatek, Castillejo. All. Giampaolo

Indisponibili:Caldara, Hernandez

Squalificati:

Udinese Milan diretta live: statistiche e precedenti

Ecco alcune statistiche (Opta) sulla sfida tra Udinese e Milan:

Il Milan è imbattuto da quattro partite di Serie A contro l’Udinese (2V, 2N); i bianconeri erano guidati da quattro tecnici differenti in questi quattro incontri (Delneri, Oddo, Velázquez e Tudor).

Il Milan è imbattuto nei quattro precedenti alla prima giornata di Serie A contro l’Udinese: una vittoria è stata seguita da tre pareggi.

L’Udinese ha perso l’ultima partita interna di Serie A contro il Milan (0-1 grazie alla rete nei minuti di recupero di Alessio Romagnoli): non registra due sconfitte casalinghe di fila contro i rossoneri dal 2008.

Il nuovo tecnico del Milan Marco Giampaolo ha vinto solo una delle sette trasferte da allenatore contro l’Udinese in Serie A (2N, 4P): le sue squadre hanno sempre subito almeno un gol a match.

Il Milan non pareggia alla prima giornata in Serie A dal 2011: da allora per i rossoneri tre vittorie e quattro sconfitte.

L’Udinese ha subito almeno due gol alla prima partita giocata in tutti gli ultimi tre campionati di Serie A: otto reti subite e un solo punto guadagnato.

Nelle ultime 15 stagioni di Serie A (dal 2004/05), la sfida tra Milan e Udinese è quella che ha visto più legni (28 in 30 incontri).

L’attaccante dell’Udinese Kevin Lasagna ha realizzato il suo ultimo gol in Serie A proprio contro il Milan, nell’1-1 dello scorso aprile in cui segnò anche Krzysztof Piatek.

L’attaccante rossonero Rafael Leão potrebbe diventare il secondo marcatore straniero più giovane nella storia del Milan in Serie A, all’età di 20 anni e 76 giorni, più anziano solo di Alexandre Pato.

L’ultimo gol del difensore del Milan Alessio Romagnoli è arrivato a novembre 2018 proprio contro l’Udinese: arrivata dopo 96 minuti e otto secondi è stata la rete sullo 0-0 più tardiva dello scorso campionato.

Udinese Milan: come è finita lo scorso anno?

Ecco la sintesi della sfida alla Dacia Arena dello scorso anno:

Udinese Milan: le parole degli allenatori

Marco Giampaolo si è detto pronto ma comunque emozionato per il suo esordio in Serie A sulla panchina del Milan: “Essere al Milan è un privilegio, è una cosa che capita a pochi nella vita. Loro hanno tutte le condizioni per far bene il lavoro che fanno. Il Milan ha una tifoseria di milioni e milioni di persone in tutto il mondo. C’è un seguito straordinario allucinante, basta questo per capire cos’è il Milan”.

Sugli obiettivi stagionali del Milan, Giampaolo ha aggiunto: “Io so dove voglio andare ma occorre tempo per arrivarci. La Champions? Corrono tante squadre per arrivarci e dobbiamo farlo anche noi”.

Così ha presentato la sfida di oggi contro l’Udinese: “Si può partire bene, male, può succedere tutto in un campionato. Le valutazioni vanno fatte su quello che tu hai. C’è chi è deputato a giudicare il nostro lavoro, dipendiamo dai risultati, sono orientato e concentrato sul lavoro, solo quello può farci svoltare, così come le qualità dei calciatori, ma essendo al Milan ho calciatori di valore”, ha dichiarato Giampaolo.

Igor Tudor, allenatore dell’Udinese, alla vigilia di questa prima giornata di Serie A, ha commentato: “Il Milan? Meglio affrontarlo adesso in casa piuttosto che tra 10 giornate quando i rossoneri avranno assimilato al meglio il gioco e le idee di Giampaolo. Vorrei vedere una squadra sempre tosta – prosegue Tudor – con l’identità giusta. Dobbiamo avere il giusto equilibrio in campo: se affrontassimo squadre come il Milan pensando solo a difenderci, non sarebbe il modo migliore per interpretare il calcio”.

Udinese Milan diretta live: le quote

I bookmaker indicano il Milan come favorito nella sfida contro l’Udinese. La quota del 2 raggiunge infatti il massimo di 2.15 su Betway, mentre i friulani sono quotati a 3.9 su William Hill. Ecco le quote 1X2 di Udinese-Milan:

William Hill

1: 3.9; X: 3.4; 2: 2.05

Snai

1: 3.75; X: 3.4; 2: 2

Bwin

1: 3.7; X: 3.2; 2: 2.05

Betway

1: 3.4; X: 3.4; 2: 2.15

Udinese Milan 1-0: dove vedere la partita in tv e streaming

Dove vedere Udinese Milan in tv e live streaming? La partita in programma stasera, 25 agosto 2019, alla Dacia Arena di Udine sarà trasmessa via satellite da Sky Sport. Calcio d’inizio alle ore 18.

Sarà possibile seguire la sfida anche in live streaming tramite la piattaforma riservata agli abbonati Sky, SkyGo, che permette di assistere a tutte le partite da pc, tablet e smartphone.

Udinese Milan andrà in onda anche su NOW Tv e verrà raccontata via radio da RadioRai.

DOVE VEDERE LE PARTITE DELLA SERIE A DI OGGI

TUTTI I SITI (LEGALI) DOVE VEDERE LE PARTITE DI CALCIO IN LIVE STREAMING