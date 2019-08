Si ubriaca ad un battesimo a Manchester, si sveglia a Ibiza

SI UBRIACA AD UN BATTESIMO, SI RITROVA A IBIZA – Tutto era partito con un battesimo a Manchester, ma durante il ricevimento aveva alzato un po’ troppo il gomito. E così la 32enne Rachael Wynn poche ore dopo si è ritrovata a Ibiza, senza riuscire a fare ritorno a casa.

La protagonista di questa assurda vicenda ha raccontato il tutto al Manchester Evening News. La ragazza inglese, subito dopo essere tornata a casa dai festeggiamenti del battesimo, ha ricevuto il messaggio di un amico che si trovava a Ibiza per un party di compleanno, invitandola a raggiungerlo.

Rachael, decisamente alticcia, ha pensato bene di prenotare subito un volo per l’isola delle Baleari. Poco dopo la donna ha raggiunto l’aeroporto in taxi e si è imbarcata. Da qui per la 32enne comincia un vero e proprio incubo.

Una volta giunta a Ibiza, la ragazza, smaltito l’alcol, si è reso conto di cosa aveva combinato. Rachael, ricordandosi di dover andare a lavoro il giorno successivo, ha cercato in ogni modo di far ritorno a casa. Ma non è stato facile: “Ho provato a cercare subito un volo di ritorno, ma è stato impossibile – ha raccontato Rachael – Ho avvisato il mio capo e provato a spiegargli che l’unico aereo disponibile era tre giorni dopo, ma a lui non andava bene. Ho speso circa 800 euro in biglietti aerei e ancora non sono in grado di tornare a casa”.

“Non ricordo nulla, ma è stata sicuramente la cosa più stupida mai fatta in tutta la mia vita – ha confessato la donna – Il mio capo non è contento, ma credo che ora la sua ira si sia placata. Lui è un grande leader di una grande compagnia, perfetta per lavorare. Ora sarà deluso, ma con un po’ di fortuna, finirà per vedere il lato più divertente di questa vicenda”, ha aggiunto.

