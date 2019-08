Tiki Taka: le anticipazioni della prima puntata di domenica 25 agosto 2019 con Pierluigi Pardo e Wanda Nara

Inizia una nuova stagione di Serie A e, per il settimo anno consecutivo, torna Tiki Taka, la trasmissione di informazione sportiva condotta da Pierluigi Pardo. Con la ripresa del campionato, che quest’anno si preannuncia più equilibrato che mai, Tiki Taka prende il via con una puntata speciale, in prima serata. Appuntamento domenica 25 agosto 2019 dalle 21.30 su Italia 1, per analizzare in diretta le partite della prima giornata.

In studio, come di consueto, ospiti ed opinionisti, per parlare di calcio con competenza e leggerezza allo stesso tempo. Tiki Taka 2019 farà compagnia agli appassionati per tutta la nuova stagione calcistica, ogni domenica in seconda serata su Italia 1.

Il padrone di casa della trasmissione di Sport Mediaset è anche quest’anno l’istrionico Pierluigi Pardo. Confermata al suo fianco Wanda Nara, la moglie e procuratrice di Icardi. Nel cast varie novità, tra cui la presenza come ospiti fissi di due grandi campioni come Bobo Vieri e Antonio Cassano.

Wanda Nara si candida come conduttrice ma viene bocciata

Inoltre in questa stagione di Tiki Taka ci sarà la bella influencer Giorgia Venturini, che ha già partecipato all’Isola dei Famosi. “Con Wanda Nara daremo filo da torcere ai nostri partner maschili. Sarà un ‘Tiki Taka’ all’insegna del girl power. E Pierluigi Pardo dovrà diventare un domatore di leonesse”, ha dichiarato la Venturini in un’intervista all’AdnKronos.

“Ci sarà anche una novità di cui mi occuperò: un angolo social da cui darò conto di tutto quanto corre sul web a proposito del calcio ma anche del gossip che ci gira intorno”, spiega l’influencer.

Come sempre, Tiki Taka analizza il calcio in maniera ironica e divertita. Nello studio di Pierluigi Pardo siederanno anche appassionati provenienti da altri campi, come attori, cantanti e giornalisti. Nel corso della trasmissione, inoltre, assisteremo agli highlights di tutti i match e la moviola di Graziano Cesari.

Appuntamento dunque per la prima puntata domenica 25 agosto su Italia 1 dalle 21.30 con lo speciale in prima serata.