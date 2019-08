Ti amo in tutte le lingue del mondo: trama, cast e streaming del film di Leonardo Pieraccioni

Canale 5 continua la sua estate in compagnia di Leonardo Pieraccioni: dopo aver mandato in onda alcuni dei suoi più grandi successi come Il principe e il pirata, Finalmente la felicità, Una moglie bellissima e Io e Marilyn, infatti, la rete ammiraglia Mediaset trasmette stasera – domenica 25 agosto 2019 – anche il film Ti amo in tutte le lingue del mondo.

La commedia (scritta, diretta e interpretata dallo stesso Pieraccioni) è datata 2005 e rappresenta uno dei film più riusciti e apprezzati dell’attore toscano. All’interno del film, infatti, Pieraccioni riesce a coniugare la leggerezza e il romanticismo, tipici del suo cinema, con alcuni momenti anche molto commoventi, nei quali si vede tutta la sua tendenza a essere un eterno Peter Pan, nonostante l’età ormai matura.

L’appuntamento con Ti amo in tutte le lingue del mondo è per stasera a partire dalle 21,20. Diamo insieme un’occhiata alla trama, al cast e a dove vedere il film in streaming.

Ti amo in tutte le lingue del mondo, la trama del film

Di cosa parla Ti amo in tutte le lingue del mondo? Il settimo film con Pieraccioni alla regia racconta la storia di Gilberto, un professore di ginnastica che lavora in un liceo di Pistoia. L’uomo si è separato dalla moglie, dopo aver scoperto – durante una festa a sorpresa organizzata proprio per lei – che la donna lo tradiva.

Così, Gilberto sembra essersi rassegnato a una vita senza amore. Ma non per questo perde il suo entusiasmo e il suo essere spiritoso. Soprattutto con una delle sue allieve, Paolina, che è follemente innamorata di lui e non fa nulla per nasconderlo. La ragazza, anzi, inizia a lasciargli messaggi d’amore in tutte le lingue del mondo. Il professore cerca di tenerla a bada, ma non sempre riesce a frenare l’entusiasmo della sua studentessa. Destando anche i sospetti del preside della scuola.

Nel frattempo, Gilberto incontra una bellissima donna, Margherita, che conosce durante una festa in una villa – affittata ad alcuni scambisti – dove è stata trascinata con l’inganno. I due iniziano a frequentarsi e tra loro sboccia anche l’amore. Peccato che la donna sia proprio la mamma di Paulina. E quando la ragazza lo scopre, non la prende benissimo…

Ti amo in tutte le lingue del mondo, il cast completo

Nel suo film, come sempre Leonardo Pieraccioni ha voluto portare una serie di artisti che sono molto amici con lui. Per questo, il cast di Ti amo in tutte le lingue del mondo è ricco di attori toscani dalla forte vena comica: da Giorgio Panariello a Massimo Ceccherini, fino a Carlo Conti.

Interessante, inoltre, il ruolo destinato a Francesco Guccini, che interpreta il severo preside della scuola di Gilberto. Nel film ci sono anche Rocco Papaleo, Barbara Tabita, Nicolas Vaporidis e Francesco Tricarico.

Ecco il cast completo di Ti amo in tutte le lingue del mondo. Accanto al nome di ogni attore c’è quello del personaggio interpretato nella pellicola:

Leonardo Pieraccioni – Gilberto Rovai

Marjo Berasategui – Margherita

Giulia Elettra Gorietti – Paolina

Giorgio Panariello – Cateno

Massimo Ceccherini – Padre Massimo

Rocco Papaleo – Prof. Anselmi

Barbara Tabita – Debora, moglie di Gilberto

Francesco Guccini – il preside

Nicolas Vaporidis – Fidanzato di Paolina

Barbara Enrichi – Betty uno

Francesco Tricarico – Frate Francesco

Cristina Bignardi – Profe.ssa Fabiani

Monica Dugo – Priscilla

Gaetano Gennai – Ugo Panerai

Pietro Ghislandi – il vigile del paese

Joyce Cometti Yoon – il fiorista

Andrea Muzzi – speedy-pizza al semaforo

Carlo Conti – uno dei frati

Ti amo in tutte le lingue del mondo, il trailer

Di seguito, il trailer ufficiale del film di stasera su Canale 5:

Ti amo in tutte le lingue del mondo, dove vedere il film in tv e in streaming

Dove vedere in tv il film? La pellicola va in onda questa sera, domenica 25 agosto 2019, su Canale 5. Per vederlo, dunque, vi basta sintonizzarvi sul quinto canale del vostro digitale terrestre (o sul 505 per la versione in HD), oppure sul 105 del decoder di Sky.

La commedia di Pieraccioni, però, è disponibile anche in streaming. Se volete vederla su pc, smartphone e tablet, a partire dalle 21,20 di stasera andate su Mediaset Play, la piattaforma streaming del Biscione. Per accedere vi basta registrarvi con una mail o un social network e poi, completamente gratis, potete vedere il film in live streaming in contemporanea alla sua messa in onda in tv.

Da domani, inoltre, sempre su Mediaset Play Ti amo in tutte le lingue del mondo sarà disponibile anche on demand, per vederlo ogni volta che volete.

