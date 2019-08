Ti amo in tutte le lingue del mondo: il cast completo del film di Leonardo Pieraccioni, stasera su Canale 5

C’è un cast tutto da ridere nel film Ti amo in tutte le lingue del mondo, pellicola del 2007 di Leonardo Pieraccioni che Canale 5 manda in onda stasera, domenica 25 agosto 2019, in prima serata. Il regista e attore toscano, del resto, è solito portare nei suoi film tutti gli amici toscani con cui ha iniziato la carriera e che sono diventati delle vere eccellenze nel cinema e nella televisione.

Ti amo in tutte le lingue del mondo è il settimo film scritto, diretto e interpretato da Pieraccioni. Ed è forse uno dei più riusciti, visto il riscontro di pubblico e critica che ha avuto. L’appuntamento, per chi non volesse perdersi l’ennesima replica della commedia, è per oggi a partire dalle 21,20.

Tutto quello che c’è da sapere sul film Ti amo in tutte le lingue del mondo

In questa calda estate, quando i palinsesti si sono ormai svuotati dei programmi più interessanti, Mediaset sta provando ad accaparrarsi alcune fette di audience proprio con i film di Pieraccioni. Nelle scorse settimane, infatti, sono già andati in onda Il principe e il pirata, Finalmente la felicità, Una moglie bellissima e Io e Marilyn.

Ti amo in tutte le lingue del mondo, il cast completo e i personaggi interpretati dagli attori

Ma torniamo al cast di Ti amo in tutte le lingue del mondo. Il protagonista assoluto, ovviamente, è lo stesso Leonardo Pieraccioni, che recita nel ruolo del professore di ginnastica Gilberto, tradito dalla moglie e deluso dall’amore.

Al suo fianco recita la bellissima Marjo Berasategui, attrice spagnola che nel nostro paese ha recitato in pellicola come Ravanello pallido e Arrivederci amore, ciao, nel ruolo di Margherita. La figlia di Margherita, Paulina, è interpretata invece da Giulia Elettra Gorietti, che nel film è innamorata pazza del personaggio di Pieraccioni.

La trama completa del film Ti amo in tutte le lingue del mondo

Ma come già anticipato, nel cast c’è anche uno zoccolo duro di attori di origine toscana, amici da una vita con il regista. Stiamo parlando di Massimo Ceccherini, che interpreta padre Massimo e Giorgio Panariello nel ruolo di Cateno. Presente anche Francesco Guccini, che Pieraccioni ha definito un mito quando era ragazzino, nel ruolo del sospettoso preside della scuola dove insegna Gilberto.

Inoltre Carlo Conti, lo sceneggiatore Giovanni Veronesi, l’autore tv Giovanni Bebincasa, il regista tv Paolo Beldì, il musicista Gianluca Sibaldi e il cantante Francesco Tricarico nel film sono frati francescani. Di Tricarico è anche la canzone “Musica”, usata come colonna sonora del film, e un altro inedito utilizzato nei titoli di coda.

Rocco Papaleo invece è il professore di matematica Anselmi, con il vizio dello scambismo di coppia; Barbara Tabita è Debora, l’ex moglie di Gilberto. Nel film, infine, recitano anche Nicolas Vaporidis, Barbara Enrichi, Cristina Bignardi, Monica Dugo, Gaetano Gennai, Pietro Ghislandi, Joyce Cometti Yoon e Andrea Muzzi.

L’appuntamento con Ti amo in tutte le lingue del mondo è per stasera, domenica 25 agosto 2019, alle 21,20 su Canale 5.