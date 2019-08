Stasera in tv 25 agosto 2019, i film e i programmi di oggi: la guida Rai, Mediaset e Sky

Cosa prevede la guida di stasera in tv 25 agosto 2019? Dopo una lunga giornata di lavoro è sempre piacevole sedersi sul proprio divano e gustarsi un po’ di programmi in televisione. La sera, infatti, è per eccellenza il momento principale in cui le famiglie si riuniscono dopo le varie attività quotidiane. E mentre ci si racconta com’è andata la giornata, la tv accesa in sottofondo è ormai un classico.

Ecco perché tanti italiani, ogni giorno, consultano la guida tv. Per sapere quali programmi andranno in onda e prepararsi dunque a godersi un’ottima serata.

🔴 SE CERCHI LA PROGRAMMAZIONE DI STASERA AGGIORNATA QUOTIDIANAMENTE, CLICCA QUI

Ma cosa c’è stasera in tv 25 agosto 2019? Di seguito troverete una breve guida completa ai film e ai programmi tv di questa sera. Dai canali principali come Rai 1, Rai 2, Rai 3, Canale 5, Italia 1, Rete 4, La 7, Tv 8 a quelli più importanti di Sky.

Qual è la programmazione tv per oggi? Cosa fanno stasera? Ecco il palinsesto dei programmi televisivi di domenica 25 agosto 2019:

RAI 1

La guida tv di oggi prevede su Rai 1 questi programmi:

20:35 – Techetechetè ( ll meglio della TV )

21:25 – Una villa per due

Stasera 25 agosto 2019 va in onda su Rai 1 un nuovo appuntamento con la serie di film intitolata Purché finisca bene: nell’appuntamento di oggi assistiamo alla pellicola Una villa per due, con Neri Marcorè.

Trama: Daniele è un brillante e infallibile avvocato che vive a Trento e convince sua madre, la vivace e dinamica Marion rimasta purtroppo vedova, di trasferirsi nel tranquillo paesino di Arco. La donna, in attesa di trovare la casa dei sogni, accetta l’ospitalità di suo figlio e della quasi nuora Graziella. Purtroppo tra le due non scorrerà buon sangue e la convivenza a lungo andare diventerà insopportabile, al punto che la fidanzata costringerà Daniele a prendere provvedimenti. Urge trovare una nuova casa a sua madre e il prima possibile, prima che la loro relazione venga compromessa.

Il cast di Una villa per due

RAI 2

Stasera in tv su Rai 2:

20:30 – TG2 20.30

21:00 – Pallavolo femminile: Ucraina-Italia

Nuovo appuntamento per le azzurre della pallavolo, impegnate agli Europei. Appuntamento a Lodz, in Polonia.

RAI 3

La guida tv di Rai 3 offre:

20:20 – I dieci comandamenti

21:30 – Hudson e Rex

Questa sera su Rai 3 va in onda un nuovo appuntamento con la prima stagione della serie tv Hudson e Rex.

Trama: Viene scoperto il corpo del proprietario di una galleria d’arte nella sala espositiva, da cui manca anche una prezi osa scultura. Charlie pensa che il gallerista abbia scoperto il ladro in flagrante e sia stato ucciso per questo.

RETE 4

Su Rete 4 il palinsesto di oggi prevede:

19:30 -Il provinciale

21:25 – Una serata bella per te – Mogol

Rete 4 stasera propone un appuntamento gradito a tutti gli appassionati di musica italiana. Alfonso Signorini e Rosita Celentano presentano una serata con tanti cantanti amati dal pubblico per omaggiare Mogol, il più noto e apprezzato paroliere italiano.

STASERA IN TV 25 AGOSTO 2019: CANALE 5

Cosa fanno stasera in tv su Canale 5?

20:40 – Paperissima Sprint

21:25 – Ti amo in tutte le lingue del mondo

Su Canale 5 nuovo appuntamento con i film di Leonardo Pieraccioni. Stasera 25 agosto va in onda Ti amo in tutte le lingue del mondo, divertente commedia del 2015.

Trama: Gilberto, professore di educazione fisica in un liceo, scopre l’infedeltà della moglie ad una festa a sorpresa. Rassegnato a una vita senza amore, all’improvviso incontra Margherita. Tutto però si complica quando scopre che Margherita è la mamma di Paolina: una sua alunna che ha una cotta tremenda per lui.

Il cast di Ti amo in tutte le lingue del mondo

Ecco il trailer:

GUIDA TV 25 AGOSTO: ITALIA 1

Quali sono i programmi tv di oggi su Italia 1? Eccoli:

20:25 – C.S.I. – Scena del crimine

21:30 – Tiki Taka

Su Italia 1 questa sera va in onda una puntata speciale di Tiki Taka, la trasmissione sportiva condotta da Pierluigi Pardo, che torna su Italia 1 in occasione della ripresa della Serie A. Tra gli ospiti fissi, Vieri, Cassano e Wanda Nara.

PROGRAMMI TV 25 AGOSTO 2019: LA 7

Su La 7 ci sarà invece:

20:35 – Mistery Files

21:15 – Lawrence d’Arabia

Trama: Un avventuriero britannico durante il 1916 si infiltra come agente segreto per fomentare gli arabi contro i turchi.

PROGRAMMI TV 25 AGOSTO 2019: TV8

Cosa fanno su Tv 8? La guida tv offre:

20:30 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti Friuli-Venezia Giulia

21:30 – Italia’s Got Talent – Best Of

Per tutti gli appassionati del programma, stasera in prima serata un Best of delle migliori esibizioni sul palco di Italia’s Got Talent.

SKY CINEMA UNO

Sky Cinema Uno stasera offre agli abbonati:

21:00 – 100×100 Cinema

21:15 – Joker – Wild Card

Su Sky Cinema Uno, sul canale 301 del vostro decoder, questa sera è in programma il film Joker, film d’azione del 2014.

Trama: Nick Wild è un giocatore d’azzardo in riabilitazione, che ha deciso dedicare la sua vita alla protezione delle persone coinvolte in quel difficile mondo. Tuttavia, quando una sua amica viene brutalmente picchiata da un pericoloso gangster, il suo lavoro passa decisamente in secondo piano.

Ecco il trailer:

STASERA IN TV 25 AGOSTO 2019: SKY UNO

20:15 – Un sogno in affitto

21:15 – Spiando i reali Su Sky Uno questa sera va in onda il documentario Spiando i reali. Alcuni documenti rivelano l’operazione di spionaggio, condotta dai servizi segreti inglesi, su Edoardo VIII e Wallis Simpson. Siamo nel 1936: all’MI5 viene ordinato di ascoltare le telefonate del futuro re.