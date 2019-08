Roma Genoa streaming live e diretta tv: dove vedere la partita di Serie A

ROMA GENOA STREAMING TV – Questa sera, domenica 25 agosto 2019, alle ore 20,45 Roma e Genoa scendono in campo allo stadio Olimpico, gara valida per la prima giornata del campionato di Serie A 2019 2020. C’è grande curiosità in merito a questa sfida che vedrà da una parte i giallorossi di Paulo Fonseca (allenatore portoghese, arrivato in estate dallo Shakthar) che durante il calciomercato hanno visto tanti cambiamenti (via De Rossi e Manolas su tutti); dall’altra i rossoblù di Andreazzoli (anche lui arrivato in estate) che potranno contare su uno Schone in più. Che partita sarà? Dalle 20,45 la risposta. Ma dove vedere Roma Genoa in tv e live streaming? Sky Sport o Dazn? Di seguito tutte le risposte nel dettaglio:

Dove vedere Roma Genoa in tv e live streaming

La partita tra i giallorossi e i rossoblù in live streaming sarà visibile in esclusiva sulla piattaforma Dazn, visibile tramite Sky Q e Premium. (IL SITO DI DAZN) Il calcio d’inizio di Roma Genoa è previsto per domenica 25 agosto 2019 alle ore 20,45. Ma come funziona la piattaforma Dazn? Tutte le risposte. Ci sono poi tanti altri siti che trasmetteranno la partita tra Roma e Genoa in streaming: ecco tutti i siti (legali) dove vedere le partite di calcio in streaming. Esistono vari modi per vedere le partite di calcio di ogni competizione in diretta streaming sul proprio dispositivo elettronico, sia esso un PC, uno smartphone o un tablet. In questo articolo abbiamo spiegato quali sono i migliori siti per vedere le partite di calcio in streaming in ottima qualità e in modo totalmente legale. Roma Genoa sarà raccontata anche via radio. Su quali frequenze? Rai Radio 1. DOVE VEDERE LE PARTITE DELLA SERIE A DI OGGI

Roma Genoa streaming live: le probabili formazioni

Chi gioca stasera allo stadio Olimpico? Quali saranno gli undici scelti dai due allenatori (Paulo Fonseca e Aurelio Andreazzoli) per la sfida prima sfida del campionato di Serie A 2019 2020? Ecco le probabili formazioni delle due squadre: Roma (4-2-3-1): Pau Lopez; Florenzi, Fazio, Juan Jesus, Kolarov; Cristante, Pellegrini; Under, Zaniolo, Perotti; Dzeko Indisponibili: Veretout (in dubbio), Pastore (in dubbio) Squalificati: – Genoa (3-4-1-2): Radu; Biraschi, Romero, Zapata; Romulo, Schone, Lerager, Criscito; Saponara; Pinamonti, Kouamé Indisponibili: Sturaro Squalificati: –