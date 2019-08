Scontro Pd M5S: trattativa bloccata sul nome di Giuseppe Conte

Conte premier: scontro Pd M5S

La trattativa tra Pd e M5S per un eventuale governo giallo-rosso è bloccata sul nome di Giuseppe Conte come futuro premier. Di Maio insiste per la sua candidatura e non accetta condizioni. Nella mattinata del 25 agosto avrebbe infatti telefonato al segretario del Pd Nicola Zingaretti per informarlo che su Conte non è possibile alcun veto da parte dei dem. Secondo alcune fonti dell’Ansa il leader pentastellato durante la telefonata avrebbe inoltre ribadito che “tutto il M5S rimane leale a Conte”, quasi a voler sottolineare che la sua posizione non è affatto isolata all’interno del movimento.

L’ipotesi di un “Conte bis”

L’ipotesi di un “Conte bis” è ormai nell’aria da giorni, ma dal Partito democratico non sono mai arrivate aperture esplicite al riguardo. Il no a Conte sembrava addirittura essere una delle tre condizioni (poi smentite dallo stesso Matteo Renzi) che il Pd aveva imposto durante le consultazioni con Sergio Mattarella per un nuovo governo con i Cinque Stelle. Come riferito dallo stesso Zingaretti dopo il colloquio con il presidente della Repubblica, infatti, il nuovo governo avrebbe dovuto essere “nel segno della discontinuità” con il precedente. Giuseppe Conte rappresenta “la vecchia alleanza” tra Lega e M5S e il segretario del Pd non sembra aver creduto troppo al discorso di dimissioni del premier uscente. Allora il giurista aveva attaccato duramente il ministro dell’interno Matteo Salvini cercando di “smarcarsi” dalla sua condotta “irrispettosa delle istituzioni”. Ma anche in quell’occasione Zingaretti aveva risposto scettico: “Dov’è stato finora Conte?”, facendo capire che considerava quello di Conte un tentativo “in corner” di uscire “pulito” dall’esperienza di governo.

Scontro Pd-M5S sul nome di Conte: la risposta di Zingaretti e la posizione dei renziani

Zingaretti durante la telefonata di oggi con Di Maio ha quindi prevedibilmente risposto con un no secco alla possibilità di un Conte bis, e secondo fonti interne alla segreteria in seguito alla conversazione avrebbe espresso “malessere” per gli “ultimatum” ricevuti da parte del M5s. Le stesse fonti riferiscono però che i lavori per una soluzione favorevole a entrambi gli schieramenti continuano. I renziani hanno infatti cercato di rinforzare la possibilità di un’ alleanza offrendo il loro “totale sostegno al segretario Zingaretti, sia che dica sì a Conte, sia che dica no”. “Il gol lo segna Zingaretti e da noi ha totale sostegno”, hanno aggiunto.

La candidatura di Roberto Fico

Ieri sera, sabato 24 agosto, era stato fatto il nome di Roberto Fico come possibile punto di incontro tra i due schieramenti. Fonti del Nazareno avevano fatto sapere che Fico poteva essere “un ottimo punto di partenza” per un accordo. Il suo nome sarebbe stato proposto dal Partito democratico ma poche ore dopo l’uscita di questi rumors Fico si è sfilato, facendo sapere che intendeva invece “dare continuità al suo ruolo di Presidente della Camera dei Deputati”.

Conte respinge l’ipotesi di un ritorno ad un governo con la Lega

Il premier uscente Giuseppe Conte da parte sua continua a rilasciare dichiarazioni sulla trattativa in corso e il 24 agosto a margine del G7 a Biarritz ha così commentato l’ipotesi di un’eventuale “ritorno” ad un governo giallo-verde con la Lega: “Non rinnego nulla di quanto è stato fatto ma considero chiusa la stagione con la Lega”.

La contro-proposta del Pd al M5S: Fico premier. Ma lui si sfila: “Resto a Montecitorio