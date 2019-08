Oroscopo Paolo Fox 25 agosto 2019 | Oroscopo di oggi | Del giorno | Previsioni | Segni

OROSCOPO PAOLO FOX DI OGGI 25 AGOSTO 2019 – Paolo Fox è considerato da sempre il guru degli astrologi. Il suo oroscopo, infatti, è da sempre uno dei più seguiti e apprezzati, anche per la sua naturale pacatezza e simpatia, che lo ha fatto diventare un personaggio televisivo molto conosciuto, ospite di trasmissioni come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri.

Ma cosa prevede l’oroscopo di Paolo Fox di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox di oggi, domenica 25 agosto 2019, segno per segno.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 25 agosto 2019 | Previsioni

Cari Ariete, ultimamente avete incassato troppi brutti colpi, è il momento di reagire. Guardate al futuro con maggiore positività, inutile portarsi dietro i brutti ricordi, l’importante è saper guardare avanti a testa alta e di certo non con il broncio. Spogliatevi dell’amarezza e puntate al futuro con una forte ambizione.

Cari amici del Toro, le stelle sono dalla vostra parte in questa domenica d’agosto, vivrete un momento forte che vi porterà dove volevate arrivare da tempo. La carriera vi dà qualche pensiero di troppo, l’amore invece vi aiuta.

Giornata positiva per i Gemelli, quella di questa domenica d’agosto. Secondo Paolo Fox siete in ottima forma, potete anche praticare qualche attività fisica in più rispetto alla scorsa settimana, godetevi l’aria aperta, settembre è in arrivo con le giuste temperature, approfittate dell’ultimo caldo per qualche bagno al mare in più.

Cari Cancro, secondo Paolo Fox dovete aprire bene gli occhi ed evitare di commettere errori nel lavoro, soprattutto i liberi professionisti convinti di non dover dare conto a niente e nessuno. Bisogna assumersi le proprie responsabilità, nel lavoro come nella vita privata: partite proprio da quest’ultima e vedrete che tutto sarà più facile.

Giornata interessante per l’amore, il Leone vedrà infatti una relazione duratura consolidarsi ancor di più, anche le neocoppie possono contare su una forte intesa, chi invece è a caccia dell’anima gemella potrà trovare finalmente un forte riscontro grazie all’appoggio delle stelle. Altra storia per il lavoro, pensateci lunedì.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 25 agosto 2019 | Vergine

Cari amici della Vergine, questa sarà una domenica fiacca per voi e il vostro fisico. Avete consumato un po’ troppe energie negli ultimi tempi e non sapete da dove partire per recuperare, in vista di una nuova settimana che sarà certamente impegnativa, soprattutto sul fronte professionale.

Cari amici della Bilancia, avvertirete un po’ di fatica in questi giorni, per voi sarà difficile stare al passo con il cambiamento, climatico ma anche sentimentale. Da tempo la vita di coppia non vi entusiasma più di tanto, forse dovreste valutare un cambio di scenario, magari concedervi un piccolo viaggio per riscoprire la vostra passione.

Cari Scorpione, secondo Paolo Fox questa domenica sarà importante per voi. Un’idea potrebbe risolvere tutti i vostri problemi, bisogna soltanto scovare quella giusta e non lasciarsi prendere dal panico. Il partner è dalla vostra parte e vi aiuta a ragionare più chiaramente.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 25 agosto 2019 | Sagittario

Cari amici del Sagittario, quest’oggi non ve la cavate benissimo, avvertite un leggero disagio nella vostra vita anche se non riuscite a capire da dove proviene. Prendetevi un momento per riflettere, fermate la giostra e scendete per un istante, è importante sapersi fermare quando serve.

Cari amici del Capricorno, giornata fiacca per voi quella di oggi. La vostra salute non è delle migliori, ma potete sempre recuperare, l’importante è non fare il passo più lungo della gamba. Secondo Paolo Fox, dovete tutelare maggiormente il vostro fisico, ma in particolare la testa, indebolita dai costanti ragionamenti e problemi con il lavoro.

Cari Acquario, secondo Paolo Fox dovreste controllare maggiormente le vostre spese, ultimamente avete avuto le mani troppo bucate e speso più del necessario. Da oggi si cambia registro, anche perché non vi è rimasto poi molto su cui contare, in particolare per chi gestisce un’attività in proprio. Momenti cupi.

Cari amici dei Pesci, giornata di conflitti per voi, l’amore non vi sorride più, ma ormai da tempo, soltanto adesso lo state realizzando e fa male, più di quanto credevate possibile. Non lasciatevi sopraffare dai sentimenti, piuttosto rispolverate la razionalità. Non può piovere per sempre.

