Oroscopo di domani 26 agosto 2019 a cura di TPI: le previsioni del giorno

Qual è il mio oroscopo per la giornata di domani, 26 agosto 2019? Anche se qualcuno non lo ammetterà mai, tutti abbiamo consultato – almeno una volta – l’oroscopo. Per scoprire come sarà stata la nostra giornata/mese/anno o per cercare sicurezze per il prossimo futuro dal punto di vista dell’amore, del lavoro e della fortuna.

Ma qual è il mio oroscopo per la giornata di domani? Che giorno mi attende? Di seguito l’oroscopo di TPI per la giornata di domani, lunedì 26 agosto 2019:

L’OROSCOPO DI AGOSTO DI PAOLO FOX

L’OROSCOPO SETTIMANALE DAL 19 AL 25 AGOSTO 2019

Amici dell’Ariete, settembre è ormai vicino: un mese che vi vedrà assoluti protagonisti. Vivete al meglio questi ultimi giorni di agosto, soprattutto se siete in ferie. E se ci sono tensioni o cose che non vanno, non temete, il meglio arriverà presto.

COSA LEGGERE QUEST’ESTATE, A OGNI SEGNO UN LIBRO

Cari Toro, in questa settimana che sta per aprirsi avrete il favore di Mercurio. Un valido aiuto soprattutto a livello lavorativo: potreste infatti dover fare i conti con qualche collega che cercherà in ogni modo di mettervi i bastoni fra le ruote. In amore grandi novità grazie a Venere e Marte positive.

L’OROSCOPO DI PAOLO FOX PER L’ESTATE

Oroscopo di domani 26 agosto 2019 | Gemelli

Cari Gemelli, Mercurio dalla vostra parte vi darà presto una svolta, con tante novità in arrivo. Settembre è vicino, e questo mese vi permetterà finalmente di risolvere tensioni e problemi che vi portate avanti da tempo e che sembravano bloccate. Attenti al troppo stress, potreste sentirvi affaticati.

COS’È L’ASCENDENTE E COME SI CALCOLA

La Luna in congiunzione, nella giornata di domani ma anche in quella di martedì, sarà splendida. Marte positivo, inoltre, vi rende sereni e sicuri di voi stessi e delle vostre possibilità. Inoltre Venere favorevole porterà grandi soddisfazioni in amore. Insomma, un quadro astrale davvero invidiabile.

LA TABELLA PER CALCOLARE L’ASCENDENTE

Cari Leone, Mercurio torna nel segno e questo vi regalerà un fine agosto e poi un inizio di settembre davvero al top. D’altronde tutta l’estate vi ha visto come assoluti protagonisti, per cui continuate a essere tra i segni più fortunati. Buone notizie in arrivo, specie in ambito lavorativo.

Oroscopo di domani 26 agosto 2019 | Vergine

Si apre una settimana davvero splendida secondo l’oroscopo per il vostro segno. Sono giornate, a cominciare da quella di domani, all’insegna della fortuna, in cui potreste finalmente ricevere una notizia che aspettavate da tempo. Al top l’amore per chi ha una relazione stabile.

Amici della Bilancia, una settimana all’insegna del relax. Molti di voi, infatti, vanno in ferie solo adesso. Per cui può essere il momento giusto per staccare la spina e godervi il meritato riposo. Anche chi è tornato a lavoro avrà una ripresa piuttosto soft.

Cari Scorpione, Mercurio positivo fino a sabato vi darà serenità e grandi soddisfazioni a livello lavorativo. Inoltre avete una luna positiva, che potrebbe portare grandi novità nella prima metà di questa nuova settimana.

Oroscopo di domani 26 agosto 2019 | Sagittario

Amici del Sagittario, prosegue per voi un periodo di crisi, in cui sembra che nulla vada per il verso giusto. Dovete avere pazienza, perché presto questa brutta fase sarà solo un lontano ricordo. Ai primi di settembre, poi, avrete ottime prospettive sul lavoro, per chi è in cerca di una svolta alla propria carriera.

Cari Capricorno, l’oroscopo di domani non è certo dei migliori. Avete infatti la Luna in opposizione, anche martedì, per cui potreste essere particolarmente nervosi e sottotono. Cercate di mantenere la calma, e se qualcosa non va per il verso giusto, non fatene una tragedia.

Chiudete questo agosto 2019 al top, con grande fiducia in voi stessi e serenità. Attenti però perché il mese di settembre si aprirà in maniera piuttosto complicata. Da sabato, infatti, avrete Mercurio in opposizione, e questo vi creerà qualche difficoltà soprattutto a livello lavorativo.

Amici dei Pesci, venite da un periodo abbastanza complesso per il vostro segno, con l’opposizione di Marte, Venere e Mercurio davvero difficile da sopportare. Ma per fortuna questa fase sta per finire e le cose da settembre, con il rientro a lavoro, torneranno ad andare per il verso giusto.

L’OROSCOPO DEL 2019

Di che segno sei?

I segno zodiacali sono dodici: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. A ciascuno segno sono ricondotte caratteristiche comportamentali e uno dei quattro elementi: Aria, Acqua, Terra e Fuoco.

I segni di fuoco sono: Ariete, Leone e Sagittario.

Quelli di terra sono Toro, Vergine e Capricorno.

Quelli di aria sono: Gemelli, Bilancia e Acquario.

I segni di acqua sono: Cancro, Scorpione e Pesci.

LE AFFINITÀ DI TUTTI I SEGNI ZODIACALI

Oroscopo di domani 26 agosto: come si calcola l’ascendente

L’ascendente rappresenta il segno zodiacale che, al momento della nascita, si trova sull’orizzonte est locale. Secondo l’astrologia, l’influenza dell’ascendente si manifesta nel mondo in cui la persona si comporta con chi lo circonda.

LA TABELLA PER CALCOLARE L’ASCENDENTE