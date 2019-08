Cari Scorpione è il vostro momento: gli astri sono con voi per qualcosa di straordinario, non importa se si tratta di un colpo di scena, di una rivincita o conquista. I tormenti della Luna ultimo quarto non vi toccano, i Gemelli sono infatti la vostra ottava casa, sono in sintonia con voi, è il momento di dare spazio al vostro genio. Notevole appetito sessuale.

Oroscopo Branko 25 agosto 2019 | Sagittario

Ci vuole un po’ di relax, magari una gita fuori porta per staccare completamente. Vi occorrono energie per affrontare l’ambiente di lavoro, colleghi che sembrano tutti in fase ultimo quarto temono di perdere qualcosa, voi no. Giove, alla fine vince. Ci vuole pazienza in amore.

Capricorno

Dal punto di vista professionale, cari Capricorno, la Luna in Gemelli è davvero propizia. È una giornata che chiude un cerchio, in ambito lavorativo soprattutto, dove qualcuno perderà voi vincerete. Non mancano opposizioni, domani e martedì avrete il vostro da fare, ma oggi è amore, gioia, amicizia, felicità.

Acquario

Cari Acquario, con Venere in postazione amichevole i vostri migliori propositi saranno realizzati. Persino il cambio di Luna in Gemelli non è negativo, avviene nel punto nobile del vostro cielo. Fortuna con figli, amore e lavoro.

Pesci

Una giornata segnata da scontri, specie nella vita di coppia a causa dell’opposizione tra Venere e Marte. Agitazione anche in famiglia, è il terzo giorno di Luna ultimo quarto in Gemelli, non facile neanche per la salute. Domani andrà meglio.