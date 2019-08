MotoGp Silverstone 2019, il risultato di oggi in Gran Bretagna | Chi ha vinto

Oggi, domenica 25 agosto 2019, è andato in scena uno dei Gran Premi storici del motorsport: il Gp di Silverstone. In Gran Bretagna vince Alex Rins, superando all’ultimo millimetro di gara Marc Marquez, terzo Vinales. Quarto Valentino Rossi. Si tratta del 12esimo di 19 gare di questo Mondiale. Nel precedente appuntamento, a Spielberg, aveva vinto Andrea Dovizioso con un sorpasso all’ultima curva sul campione del mondo in carica Marc Marquez. Ecco dunque il riassunto e il risultato del MotoGp di Silverstone 2019.

Il calendario completo della MotoGp 2019

MotoGp Silverstone 2019 risultato | La sintesi della gara in Gran Bretagna

Grande attesa per questo Gp per i tifosi di Valentino Rossi, che partiva dal secondo posto dopo le ottime qualifiche. In pole il solito Marc Marquez, alla sua 60esima in carriera. Pronti via, subito in brivido con un incidente potenzialmente pericoloso al primo giro tra Quartararo e Andrea Dovizioso. Le due moto si toccano e i piloti finiscono a terra.

La Ducati del forlivese va addirittura in fiamme, mentre Dovizioso, viene portato via in barella al centro medico, ma per fortuna nulla di grave. L’italiano, per prudenza, è stato poi portato a Coventry, considerando che ha avuto un a piccola perdita di memoria.

Nei primi giri a comandare è lo spagnolo, ma che in questo Gran Premio di Silverstone deve fare i conti con un ottimo Rins, che resta in scia.

Dove vedere il Gp di Silverstone in streaming

Non tiene il ritmo dei primi della classe Valentino Rossi, che viene superato anche da Vinales e scala in quarta posizione. Tra i due spagnoli è lotta aperta per la vittoria del Gp di Gran Bretagna: al nono giro Rins supera il campione del Mondo, ma viene nuovamente sorpassato da Marquez.

Più defilato, al terzo posto, Vinales. Rossi al momento fuori dal podio. Gli ultimi giri di questo Gp di Silverstone 2019 sono davvero infuocati: i due spagnoli ora sono incollati, e Vinales è a solo un secondo di distanza. A due giri dalla fine sorpassi e controsorpassi spettacolari tra Marquez e Rins. All’ultimo giro, all’ultima curva, all’ultimo millimetro, Rins riesce a superare il rivale e vince il Gp di Silverstone. Che spettacolo!

Una vittoria clamorosa per Rins, grazie a un sorpasso a pochi centimetri dall’arrivo. Solo di 13 millesimi il distacco tra i due spagnoli.

MotoGp Silverstone 2019 risultato | La griglia d’arrivo

1 A. RINS 40:12.799

2 M. MARQUEZ +0.013

3 M. VIÑALES +0.620

4 V. ROSSI +11.439

5 F. MORBIDELLI +13.109

6 C. CRUTCHLOW +19.169

7 D. PETRUCCI +19.682

8 J. MILLER +20.318

9 P. ESPARGARO +21.079

10 A. IANNONE +25.144

MotoGP: dove vedere tutte le gare del 2019 in streaming e diretta tv

MotoGp Silverstone 2019 risultato | Le qualifiche di ieri

A conquistare la pole position è il campione del Mondo in carica Marc Marquez. Da sottolineare lo splendido secondo posto di Valentino Rossi, tornando così competitivo in qualifica. Chiude la prima fila Miller. Quarto Quartararo, seguono Rins e Vinales. Settimo e ottavo posto in griglia di partenza per Dovizioso e Morbidelli.

La griglia di partenza

1 Marc MARQUEZ 1’58.168

2 Valentino ROSSI 1’58.596

3 Jack MILLER 1’58.602

4 Fabio QUARTARARO 1’58.612

5 Alex RINS 1’58.670

6 Maverick VINALES 1’58.762

7 Andrea DOVIZIOSO 1’58.762

8 Franco MORBIDELLI 1’59.096

9 Cal CRUTCHLOW 1’59.243

10 Takaaki NAKAGAMI 1’59.427

11 Danilo PETRUCCI 1’59.487

12 Aleix ESPARGARO’ 1’59.620

1 Andrea DOVIZIOSO 1’58.944

2 Alex RINS 1’59.190

3 Pol ESPARGARO’ 1’59.549

4 Johann ZARCO 1’59.648

5 Miguel OLIVEIRA 1’59.758

6 Tito RABAT 1’59.916

7 Andrea IANNONE 2’00.240

8 Francesco BAGNAIA 2’00.362

9 Sylvain GUINTOLI 2’00.660

10 Hafizh SYAHRIN 2’00.700

11 Jorge LORENZO 2’01.562

12 Karel ABRAHAM 2’04.845