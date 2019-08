MotoGp Silverstone 2019 streaming live e diretta tv: dove vedere il GP della Gran Bretagna

MOTOGP SILVERSTONE 2019 STREAMING TV – Oggi, domenica 25 agosto 2019 alle ore 14 va in scena a Silverstone il Gp della Gran Bretagna 2019, 12esima gara della stagione del Motomondiale più famoso del mondo: la MotoGP.

Lo spagnolo della Honda, campione del mondo in carica, quest’anno sembra più inarrestabile che mai. Sta dominando il campionato e già quasi ipotecato il titolo. Ma non è detto che a Silverstone, durante il Gp di Gran Bretagna 2019, non ci possano essere sorprese. Ecco perché è sempre interessante gustarsi lo spettacolo della MotoGp. Come andranno gli italiani, Valentino Rossi e Andrea Dovizioso?

Dove vedere il Gp di Silverstone 2019 in tv? Sky Sport? Tv8? E in live streaming? Di seguito tutte le risposte nel dettaglio (orari compresi):

MotoGP Silverstone 2019 streaming: dove vederlo in tv live e/o differita | GP Gran Bretagna

Il GP di Silverstone della MotoGP 2019 va in onda in diretta tv per gli abbonati Sky sul canale 208 della pay-tv, cioè Sky Sport MotoGp (prove libere, qualifiche e gara vanno in onda integralmente e in diretta) e in chiaro – in differita, ma gratis – sul canale del digitale terrestre Tv8.

Il commento delle gare di MotoGP è affidato a Guido Meda con Mauro Sanchini, mentre Rosario Triolo e Mattia Pasini raccontano la Moto3 e la Moto2.

La diretta tv della gara di domenica, su Sky Sport MotoGp, inizia alle 13.25 con il programma Paddock Live Gara. Alle 14 l’inizio della gara di MotoGp. Per i più appassionati, però, le dirette iniziano già alle 10, con le gare di MotoE, Moto3 e Moto2.

La differita, invece, sarà disponibile su Tv8 a partire dalle 17 (Moto 3 dalle 14, Moto 2 alle 15.30).

MotoGP Silverstone 2019 streaming live: dove vederlo | GP Gran Bretagna

Il Gran Premio di Gran Bretagna della MotoGP sarà visibile anche in diretta streaming tramite la piattaforma SkyGo, che consente agli abbonati Sky di vedere i programmi della tv satellitare su pc, tablet e smartphone.

Per utilizzarla, bisogna accedere con le proprie credenziali Sky ed essere – ovviamente – in possesso di un abbonamento al pacchetto Sport di Sky. SkyGo è disponibile sia sul sito ufficiale che tramite app per iOS e Android.

Moto GP Silverstone 2019 streaming: il programma completo del weekend e gli orari tv del Gp al Red Bull Ring

Di seguito il programma con tutti gli orari del Gp di Gran Bretagna 2019:

Sabato 24 agosto

Ore 9.55 – Prove libere 3 Moto3 – diretta Sky Sport MotoGP

Ore 10.50 – Prove libere 3 MotoGP – diretta Sky Sport MotoGP

Ore 11.50 – Prove libere 3 Moto2 – diretta Sky Sport MotoGP

Ore 13.30 – Qualifiche Moto3 – diretta Sky Sport MotoGP

Ore 14.30 – Prove libere 4 MotoGP – diretta Sky Sport MotoGP

Ore 15.10 – Qualifiche MotoGP – diretta Sky Sport MotoGP

Ore 16.05 – Qualifiche Moto2 – diretta Sky Sport MotoGP

Domenica 25 agosto

Ore 9.55 – Warm up Moto3, Moto2, MotoGP – diretta Sky Sport MotoGP

Ore 12.20 – Gara Moto3 – diretta Sky Sport MotoGP

Ore 14 – Gara MotoGP – diretta Sky Sport MotoGP

Ore 15.30 – Gara Moto2 – diretta Sky Sport MotoGP

MotoGp Silverstone 2019 streaming: programmazione TV8

Sabato 24 agosto

15:35 – Differita qualifiche Moto3

17:10 – Differita qualifiche MotoGP

18:05 – Differita qualifiche Moto2

Domenica 25 agosto

15:20 – Differita gara Moto3 (17 giri)

17:00 – Differita gara MotoGP (20 giri)

18:30 – Differita gara Moto2 (18 giri)

Il circuito di Silverstone

Lungo 5891 metri suddivisi in 18 curve, il circuito di Silverstone è stato inaugurato nel 1947. Inizialmente utilizzato solo per le competizioni automobilistiche, ha ospitato in totale 18 edizioni del Gran Premio di Gran Bretagna. Il circuito, modificato in modo significativo, è ora il più lungo del motomondiale con i suoi 5,9 chilometri e l’unico nel quale i piloti impiegano oltre 2 minuti per completare un giro in gara.