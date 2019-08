Governo news: le ultime notizie di oggi

Ecco le ultime news di oggi, domenica 25 agosto, sulla crisi di governo. Prosegue la trattativa tra M5S e Pd per la formazione di un nuovo esecutivo: nelle ultime ore il nome forte per la carica di premier è quello del pentastellato Roberto Fico, attuale presidente della Camera. Se il M5s facesse il suo nome sarebbe “un ottimo punto di partenza”, hanno fatto sapere nella tarda serata di ieri fonti dem. Il Partito democratico ha invece respinto la proposta dei Cinque Stelle di affidare la guida dell’eventuale governo giallorosso al premier uscente Giuseppe Conte. Conte, da parte sua, ieri dal G7 di Biarritz ha avuto ancora parole dure nei confronti della Lega: “Non rinnego niente, ma quella stagione è chiusa” e “non si riaprirà”. Il leader del Carroccio, Matteo Salvini, però non si arrende: continuano sottotraccia i contatti tra esponenti leghisti e pentastellati per tentare una ricomposizione della maggioranza gialloverde. Oggi alle 15 è in programma la riunione dei Tavoli del Pd sul programma di governo.

ore 09.00 – Tria: “Margini per disinnescare aumento Iva” – Per disinnescare le clausole di aumento Iva “ci sono margini di manovra”. Lo dice il ministro dell’Economia uscente, Giovanni Tria, in un’intervista al Corriere della Sera. “Anche a leggi vigenti, senza altre misure, il deficit per il 2020 sarebbe sostanzialmente inferiore al 2,1% del prodotto lordo (Pil) previsto nel Documento di economia e finanza di aprile scorso. Siamo molto sotto quel livello”, spiega.

Domenica 25 agosto, ore 08.30 – Oggi alle 15 i tavoli del Pd sul programma di governo – Oggi alle ore 15 si riuniranno i sei tavoli di lavoro del Pd per il programma sui dossier da portare al confronto con il M5S. I tavoli si occuperanno degli obiettivi programmatici, dalle istituzioni all’economia, dal welfare allo sviluppo sostenibile, partendo dalle priorità fissate nel documento approvato all’unanimità dalla direzione, che ha dato mandato al segretario Zingaretti di verificare le condizioni per la nascita di un esecutivo di legislatura”.

Sabato 24 agosto, ore 23.30 – Fonti Se il M5s facesse il nome di Roberto Fico sarebbe “un ottimo punto di partenza”. Così fonti del Nazareno commentano l’ipotesi che sembra crescere nelle ultime ore e che vedrebbe il presidente della Camera possibile premier di un governo M5s-Pd. L’idea è emersa in un vertice della maggioranza Pd e vedrebbe concordi i renziani. Fonti del Nazareno, interpellate sulla posizione del segretario Zingaretti, affermano: l’ipotesi di Fico emerge “da ambienti M5S, se poi si concretizzasse sarebbe un ottimo punto di partenza”.

Dopo gli incontri avuti nella giornata di venerdì, ieri non si è registrato nessun nuovo contatto tra i leader di Movimento Cinque Stelle e Partito democratico, Luigi Di Maio e Nicola Zingaretti. La trattativa per la nascita del governo giallorosso sembra essersi incagliata sul nome del premier dell’eventuale esecutivo: il Pd ha respinto con forza la proposta pentastellata di confermare a Palazzo Chigi Giuseppe Conte e in serata ha rilanciato facendo trapelare disponibilità sulla figura di Roberto Fico, attuale presidente della Camera ed esponente di spicco dell’ala sinistra del Movimento. Se il M5s facesse il suo nome sarebbe “un ottimo punto di partenza”, hanno fatto sapere fonti del Nazareno. Una contro-proposta che Di Maio avrebbe accolto come una provocazione: sono note, infatti, le divergenze tra il capo politico e Fico, che più volte si è espresso in modo critico nei confronti del governo gialloverde. L’altra notizia forte di giornata sono state le parole pronunciate dal G7 di Biarritz, in Francia, dal premier dimissionario Conte: “Non rinnego niente, ma quella stagione è chiusa” e “non si riaprirà”. Parole di chiusura netta al Carroccio da parte del presidente del Consiglio che in molti ora indicano come il vero leader del M5S. Eppure molte indiscrezioni riferiscono di contatti continui, sottotraccia, tra Cinque Stelle e Lega per tentare di “salvare” la maggioranza gialloverde e restare al governo insieme. Le manovre proseguono, ma intanto il tempo stringe. Per martedì il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha programmato un nuovo giro di consultazioni: se i partiti non arriveranno al Quirinale con una soluzione pronta, la prospettiva di elezioni anticipate si farebbe molto concreta.

