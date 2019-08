Diletta Leotta e l’estate hot con Scardina: gli scatti roventi con il pugile

Estate hot per Diletta Leotta e Daniele Scardina. Il settimanale Vero li ha immortalati in barca lungo la costa della Sardegna. I due, paparazzati in pose bollenti, sono stati visti mentre si scambiavano sguardi complici e risate.

La conduttrice mostra il meglio di sé con un bikini rosa, mentre il pugile sfoggia muscoli scolpiti e tatuaggi.

Tra i due il feeling sembra evidente anche se non sono ancora usciti allo scoperto. La coppia si è conosciuta a inizio luglio, durante un incontro di boxe che la Leotta presentava.

I tratti in comune sono tanti, quindi nel momento in cui è passata di bocca in bocca la notizia che la bellissima del calcio in TV e il cattivo ragazzo del ring avessero cominciato a frequentarsi molti hanno approvato senza riserve.

La giornalista sportiva tiene costantemente aggiornato il pubblico sulle sue vacanze, e in Sardegna, da Porto Cervo, intrattiene tutti.

“Pronta per ripartire! Ci vediamo lunedì su @dazn_it #interlecce“. Torna la Serie A e Diletta Leotta è più carica che mai. La bella conduttrice siciliana, dopo le vacanze, è pronta a tornare in pista con DAZN, emittente che nella serata di lunedì trasmetterà Inter-Lecce.