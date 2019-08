Chef Rubio: “Per salvare il pianeta eliminate fisicamente i sovranisti”. Scontro social con Giorgia Meloni

Un tweet “anti-sovranista” ha infiammato i social. A scriverlo è stato il popolare cuoco della tv Chef Rubio, che poi ha cancellato il suo post. “Me fa ride chi dice ‘ELIMINA LA CARNE, SALVI LA FORESTA’! Se stanno bruciando #Amazonia è anche per monocolture di mais, canna da zucchero e soia (#Monsanto #Bayer)! Se volete salvare il pianeta spendete meno, consumate meno, ed eliminate fisicamente i sovranisti“, ha scritto Gabriele Rubini.

Il post, nonostante sia stato eliminato, ha fatto subito il giro del web, scatenando diverse polemiche. Chef Rubio ha chiuso il tweet con le emoticon delle bandiere di Israele, Stati Uniti e Brasile, seguite da “&co”, riferendosi evidentemente ai vati Stati sovranisti.

Tra coloro che hanno commentato negativamente le parole di Chef Rubio c’è anche la leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni, che su Facebook ha scritto: “Questo ‘cuoco tronista‘ che fa spesso ospitate (a pagamento) su TV pubbliche e private invita a ‘eliminare fisicamente i sovranisti’. Con ogni probabilità è troppo incolto e troppo scemo per sapere che in anni passati in Italia a parole come quelle sono poi seguiti gli anni di piombo e le uccisioni di molti ragazzi. Chi predica l’odio e la violenza non dovrebbe trovare spazio e pubblicità sui media, in particolare su quelli pubblici. Oppure si vuole cominciare col sostenere che ‘uccidere un sovranista non è reato‘ e che anzi è un dovere per ogni buon cittadino?”.

