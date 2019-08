Bitter Sweet anticipazioni, la puntata del 26 agosto 2019: ecco cosa succede in Ingredienti d’amore oggi | Trama

Bitter Sweet, il cui titolo italiano è Ingredienti d’amore mentre quello originale è Dolunay, è una serie televisiva turca andata in onda per la prima volta in terra madre nel 2017 e che vede come protagonisti Özge Gürel e Can Yaman. In particolare, l’attrice Özge Gürel è già nota al pubblico pomeridiano di Canale 5 perché non molto tempo fa ha interpretato la giovane Öykü Acar nella fiction Cherry Season – La stagione del cuore. Ecco le anticipazioni della puntata di oggi.

Bitter Sweet anticipazioni | La puntata del 26 agosto

Nella puntata di questo pomeriggio Demet cade nella trappola di Hakan e uccide, senza volerlo, Tahir, che Hakan immaginava fosse una spia. L’uomo in realtà è al servizio di Ferit. In tutto questo Hakan prosegue nei suoi piani.

Intanto, dopo aver fatto uccidere Tahir, trova una nuova spia da inserire nell’azienda e scoprire così i suoi segreti. Inoltre Older aspetta il momento giusto per colpire il suo nemico e prendersi tutto ciò che è suo, in modo che niente e nessuno possa fermarlo.

In tutto questo, come si comporterà l’Aslan? Sarà in grado di fermare in tempo Hakan? Lo scopriremo nel corso della puntata di oggi 26 agosto 2019 di Bitter Sweet, dalle 14.45 su Canale 5.

Nazli, la protagonista di Bitter Sweet, deve fare i conti con i problemi economici del ristorante, che non funziona come lei vorrebbe. La cuoca infatti, deve fare i conti con delle spese cospicue per mantenere il suo locale di cucina giapponese, considerato anche il mutuo da pagare.

Per questo sarà chiamata a prendere una decisione importante: per racimolare un po’ di soldi, inizierà a dare lezioni di cucina. La donna infatti non vuole dipendere dal marito Ferit, e per questo cerca una seconda occupazione. Come reagirà l’Aslan?

Bitter Sweet anticipazioni | La trama della fiction

Nazli è una giovane cuoca che studia all’università, frequenta corsi di giapponese per poter aprire un giorno un suo ristorante. Nazli vive in un appartamento con sua sorella Asuman e l’amica Fatos ma le sue condizioni economiche precarie la spingono a cercare lavoro e lo trova nella casa di Ferit, un ricco uomo d’affari che l’assume come chef personale.

A far breccia nel cuore della giovane cuoca è il piccolo Bulut, nipote di Ferit, con il quale instaura un legame speciale. A ostacolare la buon riuscita del rapporto tra datore di lavoro e dipendente saranno Hakan e Demet, due coniugi spregevoli responsabili della morte dei genitori del piccolo Bulut. I due puntano al suo patrimonio e sono intenzionati ad ottenerne la custodia per poter ottenere una modesta percentuale delle azioni della Pusula Holding (azienda di cui Ferit è socio).

Bitter Sweet – Ingredienti d’amore va in onda questo pomeriggio, 26 agosto 2019, alle ore 14,45 su Canale 5.

