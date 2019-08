Barbara D’Urso e Filippo Nardi sono davvero fidanzati? Ecco la verità

In molti ultimamente si stanno domandando se Barbara D’Urso e Filippo Nardi sono fidanzati. Su Instagram il mistero si infittisce storia dopo storia. I due postano frequentemente le foto di giornate di vacanza e relax insieme. Nelle loro stories appaiono anche molti altri amici tra cui Eva Grimaldi e Imma Battaglia. Eva in particolare si è persino esibita in un balletto sexy prima di gettarsi in acqua.

Nei video che pubblicano appaiono i due molto affiatati, tanto che i follower hanno iniziato a domandarsi se non si trattasse di qualcosa di più di una semplice amicizia. I commenti sotto ai loro post si moltiplicano: “La tua amante!” esclama un utente, “Ma sono fidanzati?” si domanda un altro. Con uno screenshot di un titolo di Leggo che allude alla loro storia d’amore Barbara cerca di fugare ogni dubbio, commentando su Instagram “Ma noooooo!”, seguito da un emoticon con la faccina da angioletto.

Il fisico scultoreo di Barbara D’Urso a 62 anni

La conduttrice più celebre d’Italia ha deciso di fare chiarezza e per essere ancora più convincente ne suo comento aggiunge “Giuro!!” A quanto pare la coppia di amici si sta solo divertendo molto ma non ci sarebbe nessuna relazione all’orizzonte. Lo screenshot è stato ritagliato da Filippo Nardi con tanto di tag a Barbara. E la conduttrice di Mediaset non ha tardato a rispondere. Alcuni follower restano però ancora dubbiosi e ipotizzano che si tratti di una risposta ironica. Non ci resta che aspettare la fine dell’estate per scoprire finalmente se fra i due sboccierà un nuovo amore estivo.

Barbara d’Urso: tutto quello che c’è da sapere sulla conduttrice di Live

