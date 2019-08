Reddito di cittadinanza news: tutte le ultime notizie di oggi sabato 24 agosto 2019

In questo articolo tutte le ultimissime news di oggi, sabato 24 agosto 2019, sul Reddito di cittadinanza. Dal 6 marzo 2019 è possibile fare richiesta per il sussidio fortemente voluto dal Movimento 5 Stelle introdotto dal decreto 4/2019 insieme alla riforma delle pensioni Quota 100. Ecco le ultime notizie:

– SE NON VISUALIZZI GLI ULTIMI AGGIORNAMENTI, CLICCA QUI –

(Aggiornare in continuazione per leggere tutti gli ultimi aggiornamenti)

Prove di manovra tra M5S e PD: dal calo delle tasse al reddito di cittadinanza

Prove di manovra tra Partito Democratico e Movimento 5 Stelle: il calo delle tasse sarà realizzato riducendo il cuneo fiscale, quel prelievo che abbatte quanto pagato dagli imprenditori ai dipendenti riducendo il reddito reale, e guardando a famiglie e Sud. La spinta all’economia passerà attraverso un piano di investimenti che guardino all’ambiente, convinti che l’Ue possa non considerarli nel calcolo del deficit. Il reddito di cittadinanza potrebbe essere implementato, con miglioramenti delle procedure che consentono il collegamento con il mondo del lavoro.

Reddito di cittadinanza, le dichiarazioni di Stefano Parisi

Il fondatore del movimento politico Energie per l’Italia Stefano Parisi esprime preoccupazione per un possibile governo Pd M5S, entrambi troppo poco preoccupati di tenere in ordine i conti dello Stato: “Nei 5 punti con cui il Pd vuole trattare con Di Maio c’è la visione di un’Italia piccola, ininfluente in Europa, sotto il ricatto di ideologie del secolo scorso. È stato volutamente trascurato il problema del debito pubblico e del rispetto delle regole di stabilità dei nostri conti – prosegue Parisi – perché sinistra e grillini, che tra bonus e reddito di cittadinanza hanno la stessa visione, pensano che sforare ulteriormente il deficit non sia un problema. Su queste basi come recuperiamo credibilità verso chi ha creduto in noi comprando i titoli del debito pubblico?”

Quando arriva il pagamento di agosto 2019

Tra le ultime novità sul reddito di cittadinanza ci sono le informazioni sulla data di arrivo del pagamento relativo ad agosto. La cifra dovrebbe essere accreditata entro fine mese. Anche se non esiste un calendario ufficiale dei pagamenti, finora, da aprile a luglio 2019, i soldi del sussidio sono stati liquidati sulle card tra il 26 e il 28 di ogni mese. Dall’account Facebook di Inps per la Famiglia, viene precisato che le disposizioni di pagamento da parte dell’Istituto nazionale di previdenza sociale partono verso la fine di ogni mese, tra il 24 e il 30 (leggi qui l’articolo completo).

Cosa succede con la caduta del governo

Il governo Lega-M5s è caduto con le dimissioni del premier Giuseppe Conte e adesso il dubbio di migliaia di cittadini che beneficiano del reddito è: “Lo toglieranno?”. Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte lo ha difeso. Ma cosa succede al reddito di cittadinanza con il governo Lega-M5s caduto? Dare una risposta non è semplice: se da una parte non si vedono all’orizzonte modifiche alla legge, dall’altra non è esclusa la possibilità di cambiamenti con la nascita di nuovi governi, nel medio o lungo periodo. Per ora bisogna attenersi solo alle posizioni espresse dai singoli partiti (leggi qui l’articolo completo).

Reddito di cittadinanza, le cose da sapere

Su TPI abbiamo affrontato in maniera approfondita il tema del reddito di cittadinanza. In questo articolo abbiamo spiegato le regole della carta e quali sono gli acquisti consentiti e quelli vietati. In questo articolo, invece, abbiamo spiegato in che modo è possibile visualizzare il saldo della Rdc Card: ricordiamo che i soldi del sussidio devono essere spesi entro entro il mese successivo a quello di erogazione o l’importo subirà una decurtazione del 20 per cento.

Tutte le notizie del reddito di cittadinanza di ieri, venerdì 23 agosto 2019

Per tutti i dettagli sui requisiti, come anche sulla card, i pagamenti e le modalità per presentare domanda, qui di seguito una serie di link utili:

🔴 TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU REDDITO DI CITTADINANZA E PENSIONI