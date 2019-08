Pensioni news: ultime notizie e novità di oggi sabato 24 agosto 2019

In questo articolo tutte le ultime news su pensioni e previdenza sociale. Le ultime notizie nel dettaglio su riforme, modifiche, regole, quota 100, pensioni anticipate e tanto altro. Ecco le ultime novità di oggi, sabato 24 agosto 2019:

A chi spetta la pensione d’invalidità?

La pensione di invalidità al 100% spetta a chi soffre di:

malattie cardiovascolari come aritmie gravi (senza pacemaker), cardiopatia gravissima, Miocardiopatie o valvulopatie con insufficienza cardiaca gravissima;

Tubercolosi polmonare con esiti fibrosi parenchimali o pleurici con insufficienza respiratoria e dispnea a riposo;

Pneumonectomia con insufficienza respiratoria grave;

Ipotiroidismo grave con ritardo mentale;

Artropatia gottosa con grave impegno renale;

Diabete mellito complicato da grave nefropatia;

Ipoparatiroidismo non suscettibile di utile trattamento;

Iposurrenalismo grave;

Alzheimer con deliri e depressione ad esordio senile;

Epilessia generalizzata con crisi plurisettimanali in trattamento;

Epilessia generalizzata con crisi quotidiane;

Emiparesi grave o emiplegia associata a disturbi sfinterici;

Epilessia localizzata con crisi plurisettimanali o quotidiane in trattamento;

Sindrome cerebellare grave;

Afasia grave;

paralisi cerebrale infantile con emiplegia o atassia;

Sindrome extrapiramidale parkinsoniana o coreiforme o coreoatetosica grave.

Cosa cambia per Quota Cento con un nuovo governo M5S-PD

In molti si domandano quale sarà il destino di Quota 100 dopo la caduta del governo o nell’eventualità di un nuovo governo M5S-Pd. Il leader del Carroccio Matteo Salvini è stato uno dei principali promotori della riforma, senza la Lega al governo anche il destino di Quota 100 rimane incerto. La misura è stata criticata dalla Commissione europea perché comporta un’eccessiva spesa previdenziale. Il finanziamento del provvedimento ad ogni modo ci sarà sicuramente fino al 2021.

Quota 100: boom di pensionamenti nella Pa

Le novità degli ultimi giorni riguardano il boom di pensionamenti legati a Quota 100, alla possibilità di anticipare l’uscita dal mondo del lavoro introdotta dal governo Lega-M5S con almeno 62 anni di età e 38 di contributi. Sono 10.336, dati Inps, le domande presentate da dipendenti pubblici per andare in pensione con il nuovo meccanismo.

Sono le prime cifre ufficiali che l’Istituto nazionale di previdenza sociale ha elaborato sulle richieste di uscita che partono dal mese di agosto, che è quello di avvio di Quota 100 nella Pubblica amministrazione. Un gran numero di uscite è atteso per settembre, che potrebbe interessare il settore scolastico, il più numeroso tra i dipendenti pubblici.

Per rimpiazzare le uscite negli enti locali e nella sanità il cosiddetto Decretone, il provvedimento che disciplina Quota 100, ha previsto la possibilità nei due settori di velocizzare le assunzioni. In pratica si può anticipare l’immissione di nuove leve anche in corso d’anno per sostituire nell’immediato chi va in pensione.

Secondo il sindacato medici e dirigenti sanitari del Ssn, Anaao Assomed, tra il 2019 e il 2021 utilizzando Quota 100 possono chiedere di andare in pensione tutti i dirigenti medici del Servizio sanitario nazionale (Ssn) nati tra il 1954 e il 1959. Si tratterebbe di 38mila camici bianchi su 105mila.

