Parma Juventus streaming e diretta tv: dove vedere la partita della Serie A live

PARMA JUVENTUS STREAMING TV – Oggi, sabato 24 agosto 2019, alle ore 18 riparte la Serie A: Parma e Juventus aprono allo stadio Ennio Tardini la nuova stagione con l’anticipo della prima giornata del campionato di calcio di Serie A.

Da una parte gli emiliani, protagonisti la scorsa stagione di una salvezza tranquilla; dall’altra i campioni d’Italia in carica che però dovranno fare a meno della presenza in panchina di Maurizio Sarri.

Il tecnico colpito nelle scorse settimane dalla polmonite “è stato sottoposto ad ulteriori accertamenti medici oggi (giovedì 22 agosto, ndr), che hanno evidenziato un buon decorso clinico – la nota del club -. Per ottenere una completa guarigione dalla polmonite che lo ha colpito nei giorni scorsi, l’allenatore non siederà in panchina in occasione delle prime due partite di serie A con il Parma e con il Napoli. La decisione è stata presa per permettere al tecnico, che anche oggi si è recato al JTC per coordinare il lavoro del suo staff, di riprendere al più presto la regolare attività”.

Dove vedere Parma Juventus in tv e live streaming? Sky Sport? Rai? Dazn? Di seguito tutte le risposte sulla partita nel dettaglio:

DOVE VEDERE LE PARTITE DELLA SERIE A DI OGGI

Parma Juventus streaming: dove vederla in tv

La partita di Serie A tra Parma e Juventus sarà visibile via satellite (a pagamento) sui canali Sky Sport.

Previsto, come al solito, ampio pre e post partita con interviste ai protagonisti e commenti in studio.

Il calcio d’inizio di Parma Juventus è fissato alle ore 18 di oggi, sabato 24 agosto 2019.

Parma Juventus: dove vedere la partita in live streaming

In live streaming la partita tra gli emiliani e la Juve sarà visibile per gli abbonati Sky su Sky Go, piattaforma che consente di vedere i programmi della tv satellitare su pc e dispositivi mobili dovunque voi siate (anche in qualche paese estero) in tempo reale.

TUTTI I SITI (LEGALI) DOVE VEDERE LE PARTITE DI CALCIO IN LIVE STREAMING

In questo articolo abbiamo spiegato quali sono i migliori siti per vedere le partite di calcio in streaming in ottima qualità e in modo totalmente legale. Anche perché, lo ricordiamo, la pirateria è un reato.

Parma Juventus streaming: le probabili formazioni

Chi gioca oggi? Quali sono le probabili formazioni di Parma e Juventus per la sfida del Tardini? Di seguito i probabili undici delle due squadre che scenderanno in campo alle ore 18 di oggi:

Parma (4-3-3): Sepe, Laurini, Bruno Alves, Gagliolo, Iacoponi, Hernani, Brugman, Barillà, Karamoh, Inglese, Gervinho

Indisponibili: Kucka

Squalificati: –

Juventus (4-3-3): Szczesny, De Sciglio, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro, Emre Can, Pjanic, Rabiot, Douglas Costa, Higuain, Ronaldo

Indisponibili: –

Squalificati: –

Parma Juventus streaming: le parole di Nedved

Il dirigente della Juventus Pavel Nedved ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Parma al posto del tecnico Maurizio Sarri, colpito dalla polmonite. Queste le sue parole:

“Sarri? Non è una cosa semplice, pertanto dobbiamo dargli i giusti tempi di recupero. Vorrebbe stare in campo e in ufficio tutto il giorno, ma sa che non è possibile. Ad ogni modo ad oggi sta meglio. Devo ammettere che questo comporta delle difficoltà con noi, ma ricordo altre situazioni di questo genere, come nella stagione 2012-2013 con Antonio Conte. Avere un allenatore in panchina è sempre meglio, ovviamente”.

“Come squadra siamo fatti per vincere e cercheremo di farlo anche quest’anno. Sappiamo che ci saranno delle difficoltà, specie perchè professare un certo gioco non è semplice. Vero è che la squadra sta rispondendo molto bene e ci sentiamo bene. Abbiamo due grandi giocatori per ogni ruolo del campo”.

“Obiettivi? Puntiamo a vincere tutto, senza alcuna preferenza. Lo puntava chi era prima di noi, lo puntiamo noi e punterà a vincere tutto anche chi verrà dopo di noi. Siamo la Juventus ed è normale che sia così. Sta nascendo un gran bel campionato, ci sono molti club che si sono rinforzati. Inter e Napoli saranno lì per vincere lo scudetto. Non mi importa se siamo considerati i favoriti o meno, l’unica cosa che conta è che domani andiamo a Parma a prenderci i 3 punti”.

“Icardi? Io non credo di essere la persona giusta per parlare di giocatori delle altre squadre. Di certo il mercato è ancora aperto e questa cosa non ci piace. Quando si inizia a giocare penso infatti che dovrebbe essere già chiuso di modo che le squadre possano avere delle certezze”.

Parma Juventus streaming: le parole di D’Aversa

L’allenatore del Parma Roberto D’Aversa ha parlato in vista della sfida contro la Juve: “Il debutto contro la Juventus? E’ una partita bellissima da giocare, sarà l’anticipo della prima giornata e dunque avremo gli occhi di tutti addosso. E’ un’opportunità che cercheremo di sfruttare, certo incontriamo la più forte e conosciamo le difficoltà del match, ma il bello del calcio è che ci possono essere sempre delle sorprese”.

“Meglio incontrare i bianconeri adesso? E’ chiaro che hanno bisogno di tempo per assimilare tutto ciò che chiede Sarri, ma se andiamo ad analizzare la formazione hanno una grande squadra. Noi comunque vogliamo mettere la Juve in difficoltà e toglierci delle soddisfazioni”, ha aggiunto l’allenatore del Parma ai microfoni di Sky.

“Obiettivo? Partiamo per centrare la salvezza, il secondo anno è sempre più difficile del primo ma vogliamo migliorarci – ha dichiarato l’allenatore del Parma – Dobbiamo essere bravi a non commettere gli errori della scorsa stagione. Di sicuro dovremo sempre avere il giusto atteggiamento, a partire dal match contro la Juventus: servono compattezza e voglia di portare a casa il risultato, poi il resto viene di conseguenza. Gervinho? Il fatto che non sia andato in Coppa d’Africa ha influito molto, si è presentato in condizioni fisiche ottimali, come Kucka”. Infine una battuta sul mercato: “Manca ancora qualcosa – ha detto D’Aversa – Aver avuto Inglese e Grassi fin dall’inizio della preparazione è stato importante, ma è chiaro che numericamente manca qualcosina: la società lo sa e sta lavorando per questo”.