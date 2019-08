Oroscopo Paolo Fox 24 agosto 2019 | Oroscopo di oggi | Del giorno | Previsioni | Segni

OROSCOPO PAOLO FOX DI OGGI 24 AGOSTO 2019 – Paolo Fox è considerato da sempre il guru degli astrologi. Il suo oroscopo, infatti, è da sempre uno dei più seguiti e apprezzati, anche per la sua naturale pacatezza e simpatia, che lo ha fatto diventare un personaggio televisivo molto conosciuto, ospite di trasmissioni come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri.

Ma cosa prevede l’oroscopo di Paolo Fox di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox di oggi, sabato 24 agosto 2019, segno per segno.

Cari amici dell’Ariete, secondo Paolo Fox questa sarà una giornata carica d’emozioni, in amore però potreste vivere un momento critico che passerà in fretta. Alcune situazioni sembravano promettere bene all’apparenza, ma scavando affondo avete capito che forse non è il caso di andare avanti.

Cari Toro, non scambiate la cautela per pigrizia, serve tanta voglia di fare in questo periodo e forse circondandovi delle persone giuste ci riuscirete a combinare qualcosa d’interessante. Dovete saper cogliere la possibilità giusta, le stelle sono favorevoli al cambiamento positivo, ma dovete sbrigarvi perché questa felicità è temporanea.

Cari amici dei Gemelli, secondo Paolo Fox alcuni di voi potrebbero dover affrontare delle discussioni in amore, le relazioni non sono mai facili, ci sarà sempre un motivo per far scoppiare una bomba, ma dovete saper essere diplomatici. Le difficoltà nei rapporti interpersonali aumentano, gestite al meglio le vostre emozioni e non buttate troppo fango addosso al partner.

Cari Cancro, periodo di dubbi per voi in questo mondo di punti interrogativi, il lavoro non vi dà tregua e la vostra mente è sovraffollata. I più giovani attraversano una fase di crisi, forse perché incerti sul percorso di studi scelto. L’amore dipende dal vostro atteggiamento quest’oggi, siete voi a decidere se lasciarvi andare e vivere alla grande la vostra relazione oppure scansare il brivido e continuare a deprimervi nel lavoro.

Cari Leone, avete un debole per il ruolo da protagonista e lo manifestate in continuazione. Ma se non dimostrate qual è il vostro vero valore, a che serve? Rimboccatevi le maniche e invece di pavoneggiarvi dimostrate a chi ha dubbi su di voi di che pasta siete fatti. Le stelle vi accompagnano sottobraccio verso l’amore.

Cari amici della Vergine, quest’oggi il vostro umore non è dei migliori, ma non fatevi scoraggiare. Non si tratta di una giornata negativa, quindi guardate il bicchiere mezzo pieno e non mezzo vuoto. Nei prossimi mesi le stelle vi sorrideranno, sarete baciati dalla fortuna, ma tra oggi e domani limitatevi allo stretto necessario e provate a rilassarvi.

Giornata di tristezza per la Bilancia, l’agitazione che vi ha accompagnato per tutta la settimana si farà sentire in modo prepotente in questo weekend, forse perché vi lasciate influenzare troppo da quello che pensano gli altri e soprattutto da quello che succede in famiglia. Evitate le discussioni con amici e parenti, il vostro umore ne risente.

Cari Scorpione, evitate situazioni di stress tra oggi e domani, avete bisogno di pace e tranquillità, almeno nel fine settimana, per far fronte a giorni di fuoco nell’ultima settimana di agosto. Evitate persone che potrebbero causare problemi, le discussioni sono da escludere.

Cari Sagittario, volete avere sempre le mani impegnate, non vi piace rimanere senza qualcosa da fare, eppure ogni tanto dovreste concedervi un momento di pausa per ricaricare le energie. Questa è la cosa migliore da fare, approfittate della fine di agosto per godervi un po’ di tranquillità, perché il lavoro ha in serbo per voi un po’ di nervosismo.

Cari Capricorno, giornata positiva per voi. Le stelle vi consigliano di mettere da parte la timidezza e di lanciarvi verso la cosa che ambite di più: che sia la professione o una storia d’amore, non dovete farvi problemi, mostrate i vostri sentimenti. L’amore è promettente, potreste trovare buoni accordi anche a lavoro.

Cari amici dell’Acquario, le stelle vi aiutano dal punto di vista finanziario, che negli ultimi mesi ha attraversato una fase di crisi acuta. Ci vorrà del tempo prima che la ferita si risani del tutto, ma l’importante è cominciare quindi andateci cauti con le spese. Migliora anche la sfera sentimentale.

Giornata sottotono per i Pesci, evitate di scoraggiarvi, state vivendo una fase transitoria soprattutto in ambito lavorativo. Avete qualche faccenda in sospeso, cercate di chiarirle (se non archiviarle) il prima possibile per poter vivere al meglio le nuove vicende che vi attendono in autunno.

