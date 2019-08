Oroscopo di domani 25 agosto 2019 a cura di TPI: le previsioni del giorno

Qual è il mio oroscopo per la giornata di domani, 25 agosto 2019? Anche se qualcuno non lo ammetterà mai, tutti abbiamo consultato – almeno una volta – l’oroscopo. Per scoprire come sarà stata la nostra giornata/mese/anno o per cercare sicurezze per il prossimo futuro dal punto di vista dell’amore, del lavoro e della fortuna.

Ma qual è il mio oroscopo per la giornata di domani? Che giorno mi attende? Di seguito l’oroscopo di TPI per la giornata di domani, domenica 25 agosto 2019:

Amici dell’Ariete, si prevede per voi una domenica piuttosto tranquilla. Approfittatene per rilassarvi e staccare un po’ il cervello dalle solite ansie e preoccupazioni della routine quotidiana. Se avete la possibilità, concedetevi qualche piccolo lusso o fatevi un regalino: ve lo siete meritato.

Una giornata quella di domani all’insegna della tensione soprattutto nei rapporti con il partner. Mantenete la calma e rilassatevi per evitare discussioni pesanti che potrebbero compromettere la relazione. Dopo un periodo complesso, risolvete complicazioni a livello economico.

Oroscopo di domani 25 agosto 2019 | Gemelli

Cari Gemelli, questo è per voi un weekend all’insegna dei sentimenti: la passione e l’affinità di coppia è veramente al top, soprattutto se vivete une relazione stabile e duratura. Approfittate della domenica per trascorrere un po’ di tempo insieme, magari con una gita fuori porta.

Amici del Cancro, l’oroscopo di domani vi invita a fare molta attenzione in amore: se avete litigato con il partner o avete commesso qualche errore, fate in modo di farvi perdonare. Attenti perché tirando troppo la corda potreste spezzarla: non mettere quindi a dura prova la pazienza della vostra metà.

Come sempre, continua per voi un’estate al top che vi vede assoluti protagonisti. Nonostante sia domenica e potreste staccare la spina e rilassarvi, siete carichi come una molla e con tanta voglia di fare. Attenti però, la prossima sarà piuttosto faticosa e stressante.

Oroscopo di domani 25 agosto 2019 | Vergine

L’oroscopo domani vi invita a dedicarvi completamente alla persona amata. Approfittate del weekend e del periodo estivo per trascorrere del tempo insieme, magari una bella vacanza, considerando che nell’ultimo periodo vi siete visti davvero poco complici i tanti impegni.

Finalmente dopo una fase difficile, potete rifiatare e rilassarvi. Avete infatti avuto un po’ di problemi a livello economico, con delle spese improvvise, ma adesso le cose sembrano essersi risolte. Possibili soddisfazioni a livello lavorativo. Imparate però ad essere più parsimoniosi.

Cari Scorpione, nonostante sia domenica, molti di voi sono ancora presi dal lavoro. Cercate di non stressarvi troppo e soprattutto di dedicare il giusto tempo agli affetti più cari, compresi gli amici. Se invece siete liberi, perché non organizzate una gita fuori porta?

Oroscopo di domani 25 agosto 2019 | Sagittario

Amici del Sagittario, avete accumulato talmente tanto stress e ansia nel corso della settimana che adesso siete davvero esausti. Per questo volete stare completamente soli e staccare da tutto il resto. Un modo per recuperare le energie, in vista di una nuova impegnativa settimana.

Cari Capricorno, siete sempre molto seriosi e impegnati con il vostro lavoro. Approfittate del weekend per staccare un po’ la spina e divertirvi. D’altronde siamo ancora ad agosto e l’estate va vissuta fino all’ultimo. Scacciate dalla testa i pensieri negativi.

Amici dell’Acquario, la giornata di domani 25 agosto 2019 è secondo l’oroscopo da dedicare totalmente all’eros e alla passione. Siete parecchio carichi e potete approfittare del giorno di pausa per fare faville con il partner. Evitate però tentazioni di tradimento se le cose non stanno funzionando bene.

Cari Pesci, una giornata in cui fare parecchia attenzione agli affari. Ultimamente infatti avete speso più del dovuto e ora vi ritrovate un po’ in difficoltà dal punto di vista economico. Risparmiate e approfittatene per rilassarvi con la vostra famiglia.

Di che segno sei?

I segno zodiacali sono dodici: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. A ciascuno segno sono ricondotte caratteristiche comportamentali e uno dei quattro elementi: Aria, Acqua, Terra e Fuoco.

I segni di fuoco sono: Ariete, Leone e Sagittario.

Quelli di terra sono Toro, Vergine e Capricorno.

Quelli di aria sono: Gemelli, Bilancia e Acquario.

I segni di acqua sono: Cancro, Scorpione e Pesci.

Oroscopo di domani 25 agosto: come si calcola l’ascendente

L’ascendente rappresenta il segno zodiacale che, al momento della nascita, si trova sull’orizzonte est locale. Secondo l’astrologia, l’influenza dell’ascendente si manifesta nel mondo in cui la persona si comporta con chi lo circonda.

