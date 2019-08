Oroscopo Branko 24 agosto 2019 | Oggi | Del giorno | Previsioni | Astrologia | Astri

OROSCOPO BRANKO 24 AGOSTO 2019 – Anche oggi Branko ha letto le stelle per noi, come ogni giorno. Come sempre il suo oroscopo è riportato da una delle principali testate nazionali come “Il Messaggero”.

Cosa dicono gli astri oggi, secondo l’oroscopo di Branko? Di seguito le previsioni complete segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, sabato 24 agosto 2019.

Ariete

Gli Ariete oggi saranno condizionati dall’ingresso del Sole in Vergine, seguito da Luna ultimo quarto in Gemelli: fenomeni che favoriscono le nuove discussioni d’affari, professionali, in famiglia. Difficile che sbagliate i conti. Sicuri in amore.

Toro, sarà grandioso il nuovo trigono Saturno-Sole per i rapporti con le autorità, con persone che possono dare prezioso aiuto nel lavoro e affermazione professionale. Arriva l'amore, grande come Venere-Marte uniti nel punto della fortuna. Sarà una giornata felice.

Oroscopo Branko 24 agosto 2019 | Gemelli

Cielo che diventa un po’ complicato per chi ha una certa età e responsabilità professionali e domestiche. Cari Gemelli, dovete attendere il momento propizio per assalire la posizione che meritate. Salute, siete deboli.

Cambio di Luna nel segno che vi precede, ultimo quarto è la fase più difficile (per tutti), fa pensare a una nuova spesa, richiesta di denaro, smarrimento di documenti più che a un'entrata finanziaria. Ma il settore affaristico e professionale è molto gettonato in questo periodo.

Ultimo quarto in Gemelli, vi consente di alzare la voce. Nota positiva: Mercurio ancora in Leone, ultimo pianeta rimasto, che si incrocia bene sia con Luna che con Giove, in caso di discussioni vincerete certo voi. Cari Leone, prestate però attenzione alla vita affettiva, ritrovate e mantenete complicità in amore, pace in famiglia.

Oroscopo Branko 24 agosto 2019 | Vergine Siete nati sotto il segno della Vergine? Oggi restate in ambienti confortevoli, evitate azzardate imprese sportive, seguite da una distanza di sicurezza gli eventi in campo professionale che toccano anche voi. Il cambio di Luna in Gemelli è deprimente. Aprite il cuore all'amore.

Non è una giornata negativa per voi della Bilancia anche se la Luna potrebbe rendervi nervosi per notizie che arrivano da lontano. È arrivato il momento di muoversi, guardare altre possibilità di successo e affari, altre persone. Qualche problema dal punto di vista legale? Scorpione

Per gli Scorpione le stelle aprono una nuova stagione d’amore, professione, Luna-Gemelli: rinascita. Non scordate vecchi amici, amiche.

Oroscopo Branko 24 agosto 2019 | Sagittario Forse l'odierno quadro astrale è il più complicato della stagione per i Sagittario, ma è positivo se vi tocca subito affrontare ultimo quarto in Gemelli, fase lunare difficile, che certo non può vincere Giove, ma che produce agitazione nei rapporti stretti con tracce di insofferenza. Capricorno Ottima giornata per i Capricorno, ma nel campo salute fate attenzione a non esagerare in nulla, la felicità è davanti a voi. Situazione ancora più eccitante per chi è in viaggio, in posti lontani. Venere e Marte propiziano nuovi innamoramenti, matrimonio, figli. Acquario Probabile fortuna a sorpresa per i nati sotto il segno dell'Acquario. Ultimo quarto non è una fase allegra, spensierata, ma bisogna vedere in che punto dell'oroscopo si presenta, e dipende anche dagli influssi che forma con altri pianeti. Nel vostro caso, il fenomeno nasce nel campo dell'amore-fortuna.

Pesci I rapporti stretti sono in un momento di verifica, ma nel campo pratico la situazione generale è quella che è… L'ambiente è popolato anche da persone che vi sono contro. Pesci, abbiate pazienza.